Ось приклад: жінки начебто цінують дотепних чоловіків, але – привабливі чоловіки можуть здаватися їм дотепнішими. Більше про цікавинки із царини сміху – читай на Men 24.
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Сміх і...
Привабливість
- Люди з хорошим почуттям гумору частіше стають душею компанії, ніж люди похмурі – це факт. Та от дивина – вчені з Лондонського університету кажуть, що дівчата вважають привабливих чоловіків дотепнішими.
Самотність
- Сміх і комунікація нерозривно пов'язані. Перебування у веселій компанії буквально змушує людину сміятися навіть із жартів, які вони на самоті проігнорували б. Виявляється, ми сміємося в компанії у 30 разів частіше, ніж наодинці.
Хто звабливіший – жартівник чи мізантроп? / Фото unsplash
Шлюб
- Почуття гумору дуже важливе у сімейних стосунках. Пари, здатні сміятися над недоліками один одного, мають дуже хороші шанси прожити разом довге і щасливе життя.
Еволюція
- Еволюційні психологи стверджують, що почуття гумору виникло у процесі статевого відбору. Мовляв, почуття гумору крокує поруч із високим рівнем інтелекту та творчих здібностей.
Смійтеся один з одного – це тільки зміцнить ваші стосунки / Фото unsplash
Кровообіг
- Вчені з Мериленду показували людям комедії – і стежили, як під час перегляду змінюється їхній кровообіг. І ось що з'ясували: сміх викликає розширення внутрішньої оболонки судин, а це сприяє поліпшенню руху крові.
Генетика
- Хороше почуття гумору часто є результатом хороших генів. Так кажуть вчені з Канади та Британії, які вивчили гени кількох тисяч близнюків. Що цікаво, схильність до чорного гумору вчені вважають наслідком впливу соціуму і виховання.
Від привабливості до самотності – один крок / Фото unsplash
Імунітет
- Американський невролог Вільям Фрай розповідав студентам анекдоти, а потім порівнював аналізи їхньої крові. І виявив, що від сміху в крові людей стає більше антитіл. Тобто, сміх зміцнює імунітет.
Вагітність
- Ізраїльські фахівці довели, що сміх збільшує шанси на зачаття дитини в екстракорпоральному заплідненні (ЕКО). Експеримент був такий: після ЕКО половина пацієнток 15 хвилин дивилися виступ клоуна, і 36,4% з них завагітніли. УІнша половина клоуна не дивилися, і серед них завагітніли тільки 20,2%. Вчені зробили висновок, що причина тут у розслабленні – мовляв, сміх знижує рівень стресу.
Сміх зміцнює імунітет / Фото unsplash
Калорії
- Коли ми сміємося, працюють м'язи обличчя, діафрагми, черевного преса – загалом десь 80 різних груп м'язів. Вчені з університету Вандербілта виявили, що у такий спосіб сміх спалює калорії – і сприяє схудненню.
Жарти
- Оповідач жарту сміється на 46% частіше слухача. Жінки сміються частіше за чоловіків на 127%. Чоловік у компанії жінок сміється на 7% рідше, ніж жінки навколо нього. Чи свідчить це про щось? Навряд. Просто інформація для роздумів.
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Гелотофобія
- Не для всіх сміх – це веселощі. Гелотофобія – це патологічна боязнь сміху або висміювання. Причому вчені цей термін не застосовують, але існування самого явища визнають.
Агресія
- Сміх – це не для всіх категорія добра. Наприклад, Хельга Коттофф з університету Фрайбурга вважає, що здатність змусити інших сміятися – це прояв домінування і завуальованої агресії. Особливо яскраво це проявляється у випадках, коли начальство змушує сміятися підлеглих.