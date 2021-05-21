Ось приклад: жінки начебто цінують дотепних чоловіків, але – привабливі чоловіки можуть здаватися їм дотепнішими. Більше про цікавинки із царини сміху – читай на Men 24.

Це цікаво Запах і зовнішність: як жінки впізнають чоловіків із "хорошими генами"

Сміх і...

Привабливість

Люди з хорошим почуттям гумору частіше стають душею компанії, ніж люди похмурі – це факт. Та от дивина – вчені з Лондонського університету кажуть, що дівчата вважають привабливих чоловіків дотепнішими.

Самотність

Сміх і комунікація нерозривно пов'язані. Перебування у веселій компанії буквально змушує людину сміятися навіть із жартів, які вони на самоті проігнорували б. Виявляється, ми сміємося в компанії у 30 разів частіше, ніж наодинці.



Хто звабливіший – жартівник чи мізантроп? / Фото unsplash

Шлюб

Почуття гумору дуже важливе у сімейних стосунках. Пари, здатні сміятися над недоліками один одного, мають дуже хороші шанси прожити разом довге і щасливе життя.

Еволюція

Еволюційні психологи стверджують, що почуття гумору виникло у процесі статевого відбору. Мовляв, почуття гумору крокує поруч із високим рівнем інтелекту та творчих здібностей.



Смійтеся один з одного – це тільки зміцнить ваші стосунки / Фото unsplash

Кровообіг

Вчені з Мериленду показували людям комедії – і стежили, як під час перегляду змінюється їхній кровообіг. І ось що з'ясували: сміх викликає розширення внутрішньої оболонки судин, а це сприяє поліпшенню руху крові.

Генетика

Хороше почуття гумору часто є результатом хороших генів. Так кажуть вчені з Канади та Британії, які вивчили гени кількох тисяч близнюків. Що цікаво, схильність до чорного гумору вчені вважають наслідком впливу соціуму і виховання.



Від привабливості до самотності – один крок / Фото unsplash

Імунітет

Американський невролог Вільям Фрай розповідав студентам анекдоти, а потім порівнював аналізи їхньої крові. І виявив, що від сміху в крові людей стає більше антитіл. Тобто, сміх зміцнює імунітет.

Вагітність

Ізраїльські фахівці довели, що сміх збільшує шанси на зачаття дитини в екстракорпоральному заплідненні (ЕКО). Експеримент був такий: після ЕКО половина пацієнток 15 хвилин дивилися виступ клоуна, і 36,4% з них завагітніли. УІнша половина клоуна не дивилися, і серед них завагітніли тільки 20,2%. Вчені зробили висновок, що причина тут у розслабленні – мовляв, сміх знижує рівень стресу.



Сміх зміцнює імунітет / Фото unsplash

Калорії

Коли ми сміємося, працюють м'язи обличчя, діафрагми, черевного преса – загалом десь 80 різних груп м'язів. Вчені з університету Вандербілта виявили, що у такий спосіб сміх спалює калорії – і сприяє схудненню.

Жарти

Оповідач жарту сміється на 46% частіше слухача. Жінки сміються частіше за чоловіків на 127%. Чоловік у компанії жінок сміється на 7% рідше, ніж жінки навколо нього. Чи свідчить це про щось? Навряд. Просто інформація для роздумів.

Просто для сміху Кумедні прізвиська, які дають своїм пенісам знаменитості

Гелотофобія

Не для всіх сміх – це веселощі. Гелотофобія – це патологічна боязнь сміху або висміювання. Причому вчені цей термін не застосовують, але існування самого явища визнають.

Агресія