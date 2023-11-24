Буває ж таке, коли тобі здається, що нема чого додати до розмови або що ти не можеш сказати нічого розумного? Насправді геть не обов'язково бути оратором або мати академічний бекграунд, щоб мати розумний і впевнений вигляд.
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Достатньо лише виховувати в собі кілька звичок і виявляти свої найкращі якості. Далі читай про кілька простих прийомів, які ти можеш застосувати наступного разу, коли відчуєш, що нервуєш або почуваєшся незручно під час розмови.
Поза
- Мова тіла говорить багато про що. Те, як ти себе подаєш, як тримаєш голову та все інше, так би мовити, повідомляє про те, що ти відчуваєш у цей конкретний момент.
- Якщо ти сутулишся, це може свідчити про невпевненість – як у тому, що ти говориш, так і в собі загалом. Якщо, з іншого боку, ти стоїш занадто жорстко, зі складеними руками, то можеш здатися неприступним.
- Отже, треба знайти золоту середину між цими двома варіантами та відчувати себе комфортно з собою і з тим, що ти хочеш сказати. І не забувай про свою поставу ні на мить – не тільки співрозмовники, але й твоя спина буде приємно вражена та скаже тобі пізніше спасибі.
Слухати
- Щоб звучати розумно, не завжди потрібно говорити. Уміння слухати – важлива частина рівняння, якщо ти хочеш, щоб співрозмовники сприймали тебе як людину, яка щиро зацікавлена в тому, що говорять інші.
- Долучайся до розмови, коли справді є що сказати. В іншому випадку – слухай і став вдумливі й доречні запитання. Здебільшого співрозмовник із задоволенням відповість чи пояснить, а ти не будеш почуватися поза грою.
Під час розмови не забувай про позу та своє вміння слухати / Фото drobotdean@freepik
Паразити
- Це природна тенденція – використовувати в розмові слова-паразити, такі як "гм", "типу" чи "от". Ці слова можуть створити враження, що ти не впевнений. Тому варто потроху робити красномовство своєю сильною стороною.
- Але це не означає, що треба використовувати незрозумілі для інших слова. Часте використання вишуканих слів може зробити тебе схожим на претензійного сноба, а не на інтелігентну людину.
Читати
- Читання – це найефективніший спосіб стати розумним. Тобто не просто виглядати розумним, а насправді стати. Це не означає, що тобі треба щодня читати том енциклопедії. Читай те, що тобі дійсно подобається, будь то фентезі або книги з саморозвитку чи садівництва.
- Навіть читання газети або журналу корисне, адже дає сировину для розмов з колегами або друзями. А от читання підписів в інстаграмі чи фейсбуці – це інша історія.
Досвід
- Використовуй власний життєвий досвід у розмовах. Незалежно від того, чи йдеться про подорожі, сферу твоєї діяльності, виховання дітей або просто життя в місті, використання власного досвіду робить тебе більш активним учасником розмови та змусить людей прислухатися до того, що ти можеш сказати.
- Рекомендація ресторану, попередження про бар, який ти відвідав минулого тижня, або порада щодо подорожі добре сприймуть, якщо ти озвучуватимеш все це шанобливо.
- Однак, якщо хочеш виглядати розумнішим, не перестарайся – ніхто не любить всезнайок чи тих, хто постійно намагається довести свою перевагу.