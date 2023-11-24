Буває ж таке, коли тобі здається, що нема чого додати до розмови або що ти не можеш сказати нічого розумного? Насправді геть не обов'язково бути оратором або мати академічний бекграунд, щоб мати розумний і впевнений вигляд.

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Достатньо лише виховувати в собі кілька звичок і виявляти свої найкращі якості. Далі читай про кілька простих прийомів, які ти можеш застосувати наступного разу, коли відчуєш, що нервуєш або почуваєшся незручно під час розмови.

Поза

Мова тіла говорить багато про що. Те, як ти себе подаєш, як тримаєш голову та все інше, так би мовити, повідомляє про те, що ти відчуваєш у цей конкретний момент.

говорить багато про що. Те, як ти себе подаєш, як тримаєш голову та все інше, так би мовити, повідомляє про те, що ти відчуваєш у цей конкретний момент. Якщо ти сутулишся, це може свідчити про невпевненість – як у тому, що ти говориш, так і в собі загалом. Якщо, з іншого боку, ти стоїш занадто жорстко, зі складеними руками, то можеш здатися неприступним.

– як у тому, що ти говориш, так і в собі загалом. Якщо, з іншого боку, ти стоїш занадто жорстко, зі складеними руками, то можеш здатися Отже, треба знайти золоту середину між цими двома варіантами та відчувати себе комфортно з собою і з тим, що ти хочеш сказати. І не забувай про свою поставу ні на мить – не тільки співрозмовники, але й твоя спина буде приємно вражена та скаже тобі пізніше спасибі.

Слухати

Щоб звучати розумно, не завжди потрібно говорити. Уміння слухати – важлива частина рівняння, якщо ти хочеш, щоб співрозмовники сприймали тебе як людину, яка щиро зацікавлена в тому, що говорять інші.

якщо ти хочеш, щоб співрозмовники сприймали тебе як людину, яка щиро зацікавлена в тому, що говорять інші. Долучайся до розмови, коли справді є що сказати. В іншому випадку – слухай і став вдумливі й доречні запитання. Здебільшого співрозмовник із задоволенням відповість чи пояснить, а ти не будеш почуватися поза грою.



Під час розмови не забувай про позу та своє вміння слухати / Фото drobotdean@freepik

Паразити

Це природна тенденція – використовувати в розмові слова-паразити, такі як "гм", "типу" чи "от". Ці слова можуть створити враження, що ти не впевнений. Тому варто потроху робити красномовство своєю сильною стороною.

Ці слова можуть створити враження, що ти не впевнений. Тому варто потроху робити красномовство своєю сильною стороною. Але це не означає, що треба використовувати незрозумілі для інших слова. Часте використання вишуканих слів може зробити тебе схожим на претензійного сноба, а не на інтелігентну людину.

Читати

Читання – це найефективніший спосіб стати розумним. Тобто не просто виглядати розумним, а насправді стати. Це не означає, що тобі треба щодня читати том енциклопедії. Читай те, що тобі дійсно подобається, будь то фентезі або книги з саморозвитку чи садівництва.

Це не означає, що тобі треба щодня читати том енциклопедії. Читай те, що тобі дійсно подобається, будь то фентезі або книги з саморозвитку чи садівництва. Навіть читання газети або журналу корисне, адже дає сировину для розмов з колегами або друзями. А от читання підписів в інстаграмі чи фейсбуці – це інша історія.

Досвід