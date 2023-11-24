Бывает же такое, когда тебе кажется, что нечего добавить к разговору или что ты не можешь сказать ничего умного? На самом деле необязательно быть оратором или иметь академический бекграунд, чтобы выглядеть умным и уверенным.
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Достаточно лишь воспитывать в себе несколько привычек и проявлять свои лучшие качества. Далее читай о нескольких простых приемах, которые ты можешь применить в следующий раз, когда почувствуешь, что нервничаешь или ощущаешь себя неудобно во время разговора.
Поза
- Язык тела говорит о многом. То, как ты себя преподносишь, как держишь голову и все остальное, так сказать, сообщает о том, что ты чувствуешь в этот конкретный момент.
- Если ты сутулишься, это может свидетельствовать о неуверенности – как в том, что ты говоришь, так и в себе в целом. Если, с другой стороны, ты стоишь слишком жестко, со сложенными руками, то можешь показаться неприступным.
- Следовательно, нужно найти золотую середину между двумя вариантами и чувствовать себя комфортно с собой и с тем, что ты хочешь сказать. И не забывай о своей осанке ни на миг – не только собеседники, но и твоя спина будет приятно удивлена и скажет тебе позже спасибо.
Слушать
- Чтобы звучать разумно, не всегда нужно говорить. Умение слушать – важная часть уравнения, если ты хочешь, чтобы собеседники воспринимали тебя как человека, искренне заинтересованного в том, что говорят другие.
- Приобщайся к разговору, когда действительно есть что сказать. В противном случае – слушай и задавай вдумчивые и уместные вопросы. В основном собеседник с удовольствием ответит или объяснит, а ты не будешь чувствовать себя вне игры.
Во время разговора не забывай о позе и умении слушать / Фото drobotdean@freepik
Паразиты
- Это естественная тенденция – использовать в разговоре слова-паразиты, такие как "гм", "типа" или "вот". Эти слова могут создать впечатление, что ты не уверен. Поэтому следует понемногу делать красноречие своей сильной стороной.
- Но это не значит, что нужно использовать непонятны для других слова. Частое использование вычурных слов может сделать тебя похожим на претенциозного сноба, а не на интеллигентного человека.
Читать
- Чтение – это самый эффективный способ стать умным. То есть не просто выглядеть умным, а на самом деле стать. Это не значит, что тебе нужно каждый день читать том энциклопедии. Читай то, что тебе действительно нравится, будь то фэнтези или книги по саморазвитию или садоводству.
- Даже чтение газеты или журнала полезно, ведь дает сырье для разговоров с коллегами или друзьями. А вот чтение подписей в инстаграме или фейсбуке – это другая история.
Опыт
- Используй свой жизненный опыт в разговорах. Независимо от того, идет ли речь о путешествиях, сфере твоей деятельности, воспитании детей или просто жизни в городе, использование собственного опыта делает тебя более активным участником разговора и заставит людей прислушиваться к тому, что ты можешь сказать.
- Рекомендация ресторана, предупреждение о баре, который ты посетил на прошлой неделе, или совет по путешествию хорошо воспримут, если ты будешь озвучивать все это почтительно.
- Однако, если хочешь выглядеть умнее, не переусердствуй – никто не любит всезнаек или тех, кто постоянно пытается доказать свое преимущество.