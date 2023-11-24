Бывает же такое, когда тебе кажется, что нечего добавить к разговору или что ты не можешь сказать ничего умного? На самом деле необязательно быть оратором или иметь академический бекграунд, чтобы выглядеть умным и уверенным.

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Достаточно лишь воспитывать в себе несколько привычек и проявлять свои лучшие качества. Далее читай о нескольких простых приемах, которые ты можешь применить в следующий раз, когда почувствуешь, что нервничаешь или ощущаешь себя неудобно во время разговора.

Поза

Язык тела говорит о многом. То, как ты себя преподносишь, как держишь голову и все остальное, так сказать, сообщает о том, что ты чувствуешь в этот конкретный момент.

говорит о многом. То, как ты себя преподносишь, как держишь голову и все остальное, так сказать, сообщает о том, что ты чувствуешь в этот конкретный момент. Если ты сутулишься, это может свидетельствовать о неуверенности – как в том, что ты говоришь, так и в себе в целом. Если, с другой стороны, ты стоишь слишком жестко, со сложенными руками, то можешь показаться неприступным.

– как в том, что ты говоришь, так и в себе в целом. Если, с другой стороны, ты стоишь слишком жестко, со сложенными руками, то можешь показаться Следовательно, нужно найти золотую середину между двумя вариантами и чувствовать себя комфортно с собой и с тем, что ты хочешь сказать. И не забывай о своей осанке ни на миг – не только собеседники, но и твоя спина будет приятно удивлена и скажет тебе позже спасибо.

Слушать

Чтобы звучать разумно, не всегда нужно говорить. Умение слушать – важная часть уравнения, если ты хочешь, чтобы собеседники воспринимали тебя как человека, искренне заинтересованного в том, что говорят другие.

если ты хочешь, чтобы собеседники воспринимали тебя как человека, искренне заинтересованного в том, что говорят другие. Приобщайся к разговору, когда действительно есть что сказать. В противном случае – слушай и задавай вдумчивые и уместные вопросы. В основном собеседник с удовольствием ответит или объяснит, а ты не будешь чувствовать себя вне игры.



Во время разговора не забывай о позе и умении слушать / Фото drobotdean@freepik

Паразиты

Это естественная тенденция – использовать в разговоре слова-паразиты, такие как "гм", "типа" или "вот". Эти слова могут создать впечатление, что ты не уверен. Поэтому следует понемногу делать красноречие своей сильной стороной.

Эти слова могут создать впечатление, что ты не уверен. Поэтому следует понемногу делать красноречие своей сильной стороной. Но это не значит, что нужно использовать непонятны для других слова. Частое использование вычурных слов может сделать тебя похожим на претенциозного сноба, а не на интеллигентного человека.

Читать

Чтение – это самый эффективный способ стать умным. То есть не просто выглядеть умным, а на самом деле стать. Это не значит, что тебе нужно каждый день читать том энциклопедии. Читай то, что тебе действительно нравится, будь то фэнтези или книги по саморазвитию или садоводству.

Это не значит, что тебе нужно каждый день читать том энциклопедии. Читай то, что тебе действительно нравится, будь то фэнтези или книги по саморазвитию или садоводству. Даже чтение газеты или журнала полезно, ведь дает сырье для разговоров с коллегами или друзьями. А вот чтение подписей в инстаграме или фейсбуке – это другая история.

Опыт