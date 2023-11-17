Спорить, чтобы разрешить конфликт, – это нормально. Но все начинает идти не так, когда вместо решения споры разгораются и принимают плохой оборот. Это может быть обвинение, нехватка общения или даже нечто такое простое, как отсутствие зрительного контакта.

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Чтобы облегчить тебе задачу, мы перечислили 5 вещей, которые могут усугубить твои споры женой или девушкой.

1. Ты не говоришь, а кричишь

Когда твои эмоции зашкаливают и ты злой на другого человека, легко потерять контроль и начать кричать или грубо разговаривать, чтобы доказать свою точку зрения. Резкие высказывания или критика партнера сгоряча могут нанести глубокую рану, которая не решается, а напротив, подливает масла в огонь.

Когда ты сердишься, ты также можешь задеть чувствительные места любимой, что может очень легко ранить ее и нанести больший вред, чем ты мог бы подумать. Поэтому в следующий раз, когда ты будешь спорить со своей партнершей, старайся не кричать и не использовать грубые слова, если хочешь мирного разрешения конфликта.



Не стоит переходить на крик / Фото freepik

2. Не принимать во внимание ее эмоции

Отказ признавать эмоции партнера или сопереживать ему может подлить масла в огонь спора. Отвергая чувства или просто не соглашаясь с тем, почему она испытывает боль или злобу, ты сделаешь ее неважной для тебя, а также оставишь ее наедине в борьбе.

Когда ты отвергаешь ее эмоции, она будет чувствовать себя неуслышанной и неважной, что только усугубит разочарование. Поэтому убедись, что ты активно слушаешь ее и проявляешь эмпатию, когда она обсуждает, что повлекло боль.

3. Оставлять спор на середине

Закрываясь, изолируясь во время спора или врываясь в то, как ты придешь к выводу о проблеме, ты можешь плохо повлиять на решение проблемы и на ваши отношения. Это покажет твоей партнерше, что ты не можешь справиться со своими эмоциями сразу и стремишься уйти, не закончив ссору.

Если ты применяешь к партнерше молчаливую тактику, это создает коммуникативный барьер между вами, что делает невозможным решение проблемы. Зато пытайся поддерживать разговор и старайся отвечать на вопросы друг друга.



Не оставляйте спор внутри / Фото Drazen Zigic

4. Обвинение друг друга

Переложение вины друг на друга может усугубить ваши аргументы. Если вы будете обвинять друг друга в том, что стало причиной спора, очень вероятно, что вы запутаетесь и еще глубже погрузитесь в конфликтную яму, чем были до этого. Это отвергнет любую возможность разрешения проблемы и создаст атмосферу враждебности, в которой никому из вас не будет комфортно разрешать конфликт.

Поэтому в следующий раз следует сместить фокус с обвинения друг друга на то, чтобы взять проблему в свои руки, разделить, кто и что вызвал, а затем посмотрите, как вы можете улучшить ситуацию.

5. Думать, что ты против нее

Думать, что вы двое друг против друга – это наиболее ложный подход к разрешению конфликта. Во время спора или проблемы, это ты не против своей жены или девушки, а вы двое против проблемы.

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Пойми, что это не поле боя, где одна сторона должна выйти победителем, а скорее поле боя, где вы оба должны работать вместе, чтобы проблема или конфликт потерпели поражение. Работайте вместе над решением проблемы, и очень скоро вы снова станете такой же прекрасной парой, какой были.