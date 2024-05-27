Це погана новина для автосалонів, але чудова – для автомайстерень. Усе більше автомобілів віком від 6 до 14 років потрапляють на післяпродажне обслуговування. Так от, на ремонті та обслуговуванні авто можна заощадити.

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Ніколи не заправляй менш як половину бака бензину. Річ у тім, що в сучасних автомобілях паливний насос встановлений всередині бензобака та потребує постійного потоку палива, щоб змащувати й охолоджувати себе під час руху. Якщо їхати на напівпорожньому баку, насос може заповнитися повітрям, що призведе до перегріву і поломки.

Річ у тім, що в сучасних автомобілях паливний насос встановлений всередині бензобака та потребує постійного потоку палива, щоб змащувати й охолоджувати себе під час руху. Якщо їхати на напівпорожньому баку, насос може заповнитися повітрям, що призведе до перегріву і поломки. Подбай про трансмісію. Важливо регулярно міняти масло та перевіряти трансмісійну рідину. З часом рідина може деградувати через вплив тепла, тертя та забруднень. Коли це відбувається, її здатність змащувати й захищати зменшується, що призводить до підвищеного тертя, грубого перемикання передач і потенційних проблем з трансмісією.

Ти можеш заощадити на обслуговуванні свого авто, якщо прислухаєшся до цих порад / Фото wirestock@freepik

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