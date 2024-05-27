Це погана новина для автосалонів, але чудова – для автомайстерень. Усе більше автомобілів віком від 6 до 14 років потрапляють на післяпродажне обслуговування. Так от, на ремонті та обслуговуванні авто можна заощадити.
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5 способів, які допоможуть зберегти твій автомобіль і гроші
- Ніколи не заправляй менш як половину бака бензину. Річ у тім, що в сучасних автомобілях паливний насос встановлений всередині бензобака та потребує постійного потоку палива, щоб змащувати й охолоджувати себе під час руху. Якщо їхати на напівпорожньому баку, насос може заповнитися повітрям, що призведе до перегріву і поломки.
- Подбай про трансмісію. Важливо регулярно міняти масло та перевіряти трансмісійну рідину. З часом рідина може деградувати через вплив тепла, тертя та забруднень. Коли це відбувається, її здатність змащувати й захищати зменшується, що призводить до підвищеного тертя, грубого перемикання передач і потенційних проблем з трансмісією.
Ти можеш заощадити на обслуговуванні свого авто, якщо прислухаєшся до цих порад / Фото wirestock@freepik
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- Звертай увагу на індикатори техобслуговування. Найкращий підхід – завжди діяти на випередження і звертати увагу на лампочку перевірки двигуна або інші попереджувальні сигнали, як тільки вони з'являються. Це може допомогти запобігти більшим проблемам у майбутньому.
- Змінюй напрямок обертання шини. Кожні 8 000 кілометрів пробігу – щоб продовжити термін їхньої служби. Шини зношуються нерівномірно, і якщо ти не обертаєш їх, то скорочуєш загальний термін служби.
- Їдь обережно. Відмова від шкідливих звичок за кермом не тільки допомагає безпеці, але й сприяє ощадливості. Повороти на швидкості, занадто різке прискорення та різке гальмування можуть пошкодити шини й вони потребуватимуть заміни. Також сильне прискорення, коли двигун холодний, шкодить двигуну.