А щоб зробити це правильно, треба пригадати собі 5 типових моделей поведінки жінок на першому побаченні. І, відповідно, належні чоловічі реакції на них.

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Якщо вона спізнилася

Іноді здається, що це якась "програма", яку хтось колись заклав у жінок – принципово запізнюватися на побачення. Навіть на перше. Боротися з цим – справа марна цілковито.

Краще звернутися увагу на те, на скільки часу вона запізнюється.

Якщо мовиться про 5 – 15 хвилин, то навіть не переймайся: ти їй дуже цікавий.

Якщо про 15 – 40 хвилин, то є підстави замислитися: шанси викликати інтерес у тебе є, але це поки що тільки шанси.

Але якщо вона запізнилася на понад 40 хвилин – пиши пропало.

Зверни увагу: ці проміжки часу слід враховувати, якщо перед побаченням вона тебе не попередила про запізнення.



Перше побачення – особлива подія у житті кожного і кожної / Фото unsplash

Якщо вона не обирає нічого з меню

Що робити, якщо ви пішли на побачення у ресторан, а дівчина не обирає нічого з меню? Причин цьому може бути багато, але найчастіше мовиться про сумніви.

Про що ми? До прикладу, якщо вона дуже голодна, але соромиться показати, що іноді багато їсть.

До прикладу, якщо вона дуже голодна, але соромиться показати, що іноді багато їсть. Або не знає, чи варто замовляти м'ясну страву, якщо раптом ти веган?

Так що ж робити? Запропонуй зробити замовлення самому, але перепитай при цьому: "більшу страву чи меншу?" та "рибу, м'ясо, чи без усього такого?" І обов'язково запрошуй дівчину у заклад, з меню якого ти вже знайомий.

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Якщо вона ставить багато питань

Не такий вже й поганий сценарій. Якщо вона ставить питання за питанням – ти їй цікавий.

До того ж вона у такий спосіб перевіряє тебе на відвертість і правдивість. Тому будь саме таким.



Якого кольору не був би світ навколо, іскра між вами осяє його / Фото unsplash

Якшо вона з усіх сил намагається уникнути незручних пауз

Але у підсумку заповнює їх чим завгодно. Наприклад, історіями про те, як у дитинстві любила відривати крильця мухам. Нічого, начебто, страшного, але коли вона зрозуміє, що наговорила… На друге побачення можеш не сподіватися.

Отже, краще ти перехопи ініціативу. Розповідай більше! Але й сам не опускайся до "мух".

Якщо вона чекає на іскру

Чудове побачення, але – не було іскри. Не сплелися руки, губи, душі. Яке розчарування! Навіщо ж продовжувати?

Тож якщо дівчина тобі симпатична – створи іскру!

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