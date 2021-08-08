А щоб зробити це правильно, треба пригадати собі 5 типових моделей поведінки жінок на першому побаченні. І, відповідно, належні чоловічі реакції на них.
Варто знати Краще один раз побачити: Nemiroff запустив сміливу кампанію, присвячену барній культурі
Якщо вона спізнилася
Іноді здається, що це якась "програма", яку хтось колись заклав у жінок – принципово запізнюватися на побачення. Навіть на перше. Боротися з цим – справа марна цілковито.
Краще звернутися увагу на те, на скільки часу вона запізнюється.
- Якщо мовиться про 5 – 15 хвилин, то навіть не переймайся: ти їй дуже цікавий.
- Якщо про 15 – 40 хвилин, то є підстави замислитися: шанси викликати інтерес у тебе є, але це поки що тільки шанси.
- Але якщо вона запізнилася на понад 40 хвилин – пиши пропало.
Перше побачення – особлива подія у житті кожного і кожної / Фото unsplash
Якщо вона не обирає нічого з меню
Що робити, якщо ви пішли на побачення у ресторан, а дівчина не обирає нічого з меню? Причин цьому може бути багато, але найчастіше мовиться про сумніви.
- Про що ми? До прикладу, якщо вона дуже голодна, але соромиться показати, що іноді багато їсть.
- Або не знає, чи варто замовляти м'ясну страву, якщо раптом ти веган?
Так що ж робити? Запропонуй зробити замовлення самому, але перепитай при цьому: "більшу страву чи меншу?" та "рибу, м'ясо, чи без усього такого?" І обов'язково запрошуй дівчину у заклад, з меню якого ти вже знайомий.
Читайте також Як не варто одягатися на перше побачення: 5 поширених чоловічих помилок
Якщо вона ставить багато питань
Не такий вже й поганий сценарій. Якщо вона ставить питання за питанням – ти їй цікавий.
- До того ж вона у такий спосіб перевіряє тебе на відвертість і правдивість. Тому будь саме таким.
Якого кольору не був би світ навколо, іскра між вами осяє його / Фото unsplash
Якшо вона з усіх сил намагається уникнути незручних пауз
Але у підсумку заповнює їх чим завгодно. Наприклад, історіями про те, як у дитинстві любила відривати крильця мухам. Нічого, начебто, страшного, але коли вона зрозуміє, що наговорила… На друге побачення можеш не сподіватися.
- Отже, краще ти перехопи ініціативу. Розповідай більше! Але й сам не опускайся до "мух".
Якщо вона чекає на іскру
Чудове побачення, але – не було іскри. Не сплелися руки, губи, душі. Яке розчарування! Навіщо ж продовжувати?
- Тож якщо дівчина тобі симпатична – створи іскру!
Також цікаво Про що запитати на першому побаченні: 7 дуже поганих прикладів