Перше побачення – стратегічно важливий крок на шляху від знайомства до… Ну, скажімо так, до шлюбу. Направду, цим кроком ти, чоловіче, ставиш усі можливі наслідки на кін, причому твій головний супротивник у грі – ти сам.

Запитання, які не подобаються кожній дівчині

Часто таке буває, коли чоловік сам собі переходить дорогу, дорогу до побудови щасливих стосунків – а все через помилки на першому побаченні. Men 24 розповідає сьогодні, як уникнути однієї з таких помилок – зайвих запитань.

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Скільки тобі років?

От, серйозно? Ти ж бачиш, що їй вже не 10 і ще не 100. Якщо людина поруч тобі подобається, ти справді віриш, що інформація про її вік це змінить? А якщо вона тобі не подобається, то… Ну так, тоді можна й спитати. Вірний шлях, аби швидше піти додому. Але це не зробить тобі честі.

Якщо вже тебе розпирає від цікавості щодо віку – почни здалеку: запитай, чи вчиться вона, чи працює. Це звузить діапазон для припущення. На точну ж інформацію можна й зачекати – бодай до якогось зближення.



Спитаєш про вік – жодні квіти не допоможуть / Фото pixabay

Розкажеш про свою роботу?

Це ж перше побачення. Ви ж зараз відпочиваєте. Думаєш, робота – безпечна тема для розмови? Ну, запитай, чим вона займається – але ж не треба розпитувати докладно. Така поведінка щонайменше підозріла.

Ти ж сам розумієш, що у вільний час люди зазвичай хочуть забути про повсякденність і рутину, розслабитися, приємно поговорити. А не згадувати про обов'язки й стреси.

Розповіси про свої останні стосунки? Чому ви розійшлися?

Дуже "приємне" питання. Особливо на першому побаченні. Якщо вона й буде щось розповідати, то загальними фразами. А ще вона зрозуміє, що ти не чув про тактовність, вперше в житті прийшов на побачення або й, що найгірше, не маєш стратегічного мислення.

Майже незнайомій людині виливати душу ніхто не буде. А якщо хтось і буде – це тільки свідчитиме про стан відчаю. Стан, ясна річ, вкрай "привабливий" для потенційного партнера чи партнерки.



А як там робота? А що було у попередніх стосунках? А чому розійшлися? / Фото pixabay

Чи любиш ти секс?

Не повіриш, але більшість людей любить секс – як чоловіків, так і жінок. Жінки, щоправда, зазвичай не настільки відкриті, щоб говорити про це на першому побаченні. Або й взагалі щоб про це говорити.

Ця тема – особиста, тиск тут неприпустимий. І, зауваж, що такими питаннями ти яскраво показуєш, що тебе насправді цікавить у цьому побаченні.

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Ти хочеш дітей? А скільки?

Це просто занадто. Ти що, анкету розробив, пункти зачитуєш і відповіді галочками позначаєш? А потім проаналізуєш масив даних та ухвалиш рішення, варто чи не варто продовжувати спілкування з цією людино.

Погодься, це смішно. Та і рішення, якщо ти будеш сипати такими запитаннями, буде точно не за тобою.



Не треба говорити на першому побаченні про секс і про дітей – на все свій час /Фото pixabay

Скільки у тебе було хлопців?

Ні, якщо ти – лікар або психолог… Можна й спитати. Але, нагадуємо, це перше побачення, а не твій робочий кабінет.

Говорити про такий особливий момент – та в такий особливий момент? Категорично ніт!

Розповісти тобі про свою колишню?

Ось цього слід уникати якомога старанніше. Чи ти, може, думаєш, що так виглядатимеш альфа-самцем?

Повір, для цього є куди більш пристойні способи.



Якщо ти уникатимеш зайвих запитань – куди більше шансів, що і після побачення все буде добре / Фото pixabay

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