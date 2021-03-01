Є така думка, що чоловік повинен пропускати жінку поперед себе – мовляв, цього вимагає етикет. Та це питання, відверто кажучи, дискусійне у сучасному світі.

Утім, є випадки, у яких і сперечатися немає сенсу. Випадки, у яких жінку пропускати точно не треба. Про них сьогодні й розповість Men 24.

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Двері

Якщо це двері, які обертаються, і їх треба штовхати – штовхай. Пускати поперед себе жінку, аби штовхала вона – якось некрасиво, погодься.

Так само не треба пускати жінку поперед себе у потенційно небезпечні приміщення – ліфт, наприклад, або… Бар.

Вино

До слова, про бар: дегустувати вино (зрештою, як і будь-який алкоголь) першим повинен чоловік. Бо якщо вино виявиться несмачне…

Та просто немає сенсу псувати жінці настрій у такий безглуздий спосіб.



Усюди, де натовп – чи то ліфт, чи вулиця – йди першим / Колаж 24 каналу

Таксі

До слова, про настрій. Чоловік повинен сісти у таксі першим (так, так, не дивуйся) – причому на заднє сидіння. Тоді жінка буде мати вибір – сісти на переднє, або на заднє поруч із тобою (або й узагалі не сідати).

Якщо ти кинешся відкривати перед нею дверцята авто, то позбавиш цього вибору. А це щонайменше неввічливо.

Натовп

До слова, про ввічливість. У натовпі чоловік повинен йти попереду жінки – аби розчищати шлях.

Хіба що вона сама захоче взяти на себе цю сізіфову працю.



І останнє – найважливіше: враховуй не тільки свої бажання, а й її / Фото unsplash

Бажання

І останнє – так само до слова – про бажання. Якщо жінка не хоче, аби ти пускав її поперед себе – не пускай. І навіть не намагайся намагатися.

Повір, у таких випадках немає жодного сенсу ані бути джентльменом, ані вдавати такого з себе.

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