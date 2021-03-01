Есть такое мнение, что мужчина должен пропускать женщину вперед – мол, этого требует этикет. Но этот вопрос, откровенно говоря, дискуссионный в современном мире.

Впрочем, есть случаи, о которых и спорить нету смысла. Случаи, в которых женщину пропускать точно не нужно. О них сегодня и расскажет Men 24.

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Двери

Если это двери, которые вращаются, и их надо толкать – толкай. Пускать вперед женщину, чтобы толкала она – как-то некрасиво, согласись.

Так же не надо пускать женщину вперед в потенциально опасные помещения – лифт, например, или... Бар.

Вино

К слову, о барах: дегустировать вино (впрочем, как и любой алкоголь) первым должен мужчина. Потому что если вино окажется невкусным...

Да просто нет смысла портить женщине настроение таким нелепым способом.



Везде, где толпа – будь то лифт, или улица – иди первым / Коллаж 24 канала

Такси

К слову, о настроении. Мужчина должен садиться в такси первым (да, да, не удивляйся) – причем на заднее сиденье. Тогда женщина будет иметь выбор – сесть на переднее, или на заднее рядом с тобой (или вообще не садиться).

Если ты бросишься открывать перед ней дверцу авто, то лишишь этого выбора. А это по меньшей мере невежливо.

Толпа

К слову, о вежливости. В толпе мужчина должен идти впереди женщины – чтобы расчищать путь.

Разве что она сама захочет взять на себя этот сизифов труд.



И последнее – самое важное: учитывай не только свои желания, но и ее / Фото unsplash

Желание

И последнее – все так же к слову – о желании. Если женщина не хочет, чтобы ты пускал ее вперед – не пускай. И даже не пытайся пытаться.

Поверь, в таких случаях нет никакого смысла ни быть джентльменом, ни делать вид такового.