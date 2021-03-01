5 случаев, когда не стоит пропускать даму вперед
Есть такое мнение, что мужчина должен пропускать женщину вперед – мол, этого требует этикет. Но этот вопрос, откровенно говоря, дискуссионный в современном мире.
Источник:24 канал
Впрочем, есть случаи, о которых и спорить нету смысла. Случаи, в которых женщину пропускать точно не нужно. О них сегодня и расскажет Men 24.
Обрати внимание Будь настоящим джентльменом: 5 простых советов для современного мужчины
Двери
Если это двери, которые вращаются, и их надо толкать – толкай. Пускать вперед женщину, чтобы толкала она – как-то некрасиво, согласись.
- Так же не надо пускать женщину вперед в потенциально опасные помещения – лифт, например, или... Бар.
Вино
К слову, о барах: дегустировать вино (впрочем, как и любой алкоголь) первым должен мужчина. Потому что если вино окажется невкусным...
- Да просто нет смысла портить женщине настроение таким нелепым способом.
Везде, где толпа – будь то лифт, или улица – иди первым / Коллаж 24 канала
Такси
К слову, о настроении. Мужчина должен садиться в такси первым (да, да, не удивляйся) – причем на заднее сиденье. Тогда женщина будет иметь выбор – сесть на переднее, или на заднее рядом с тобой (или вообще не садиться).
- Если ты бросишься открывать перед ней дверцу авто, то лишишь этого выбора. А это по меньшей мере невежливо.
Толпа
К слову, о вежливости. В толпе мужчина должен идти впереди женщины – чтобы расчищать путь.
- Разве что она сама захочет взять на себя этот сизифов труд.
И последнее – самое важное: учитывай не только свои желания, но и ее / Фото unsplash
Желание
И последнее – все так же к слову – о желании. Если женщина не хочет, чтобы ты пускал ее вперед – не пускай. И даже не пытайся пытаться.
- Поверь, в таких случаях нет никакого смысла ни быть джентльменом, ни делать вид такового.
Советуем посмотреть Кто должен оплачивать счет в ресторане: правила этикета, которые вы до сих пор нарушаете
Поделиться новостью