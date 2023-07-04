Багато хто з нас відчуває це. Коли ти прокидаєшся вранці понеділка з глибоким відчуттям, що втома п'ятниці нікуди не поділася. Чи й більше – стала інтенсивнішою й далі посилювалася упродовж дня. Тоді найпростіші справи здаються викликами, з якими важко впоратися, а настрій – пригнічений.

Також цікаво Переосмислення популярних коктейлів: авторські модифікації Мохіто й Апероль Шприца

Можливо, наступного ранку все буде краще, і цей сценарій не повториться. Але часто буває, що втома не минає тижнями або навіть місяцями. Так, стан хронічної втоми стає все більш "популярним" в наші дні. Звісно, за складної ситуації слід бити на сполох і звертатися до медичних працівників. Але якщо ситуація ще не запущена, варто звернути увагу на кілька факторів, які можуть бути причиною постійної втоми, і які можна усунути самостійно.

Недосипання

Відпочинок має вирішальне значення, оскільки він впливає на багато життєво важливих процесів в організмі, таких як вироблення гормонів. Сон так чи інакше підтримує баланс організму, інтелектуальну функцію, увагу та настрій. Коли оптимального сну нема, спрацьовують інші фактори впливу, баланс порушується. У тебе просто не буде достатньо енергії для виконання навіть повсякденних справ, і ти будеш втомленим до кінця дня.

інтелектуальну функцію, увагу та настрій. Коли оптимального сну нема, спрацьовують інші фактори впливу, баланс порушується. У тебе просто не буде достатньо енергії для виконання навіть повсякденних справ, і ти будеш втомленим до кінця дня. Що з цим робити? Не треба спати занадто багато, це також може сприяти посиленню втому. Краще просто змусити себе, як би це банально не звучало, висипатися. Встанови час, коли ти прощаєшся з телефоном та починаєш готуватися до сну, у такий спосіб сприяючи поступовому зниженню мозкової активності. Створи собі комфортну атмосферу там, де спиш. Та плануй графік так, щоб мати достатню кількість часу для сну.

Ігнорування емоцій

Стрес, тривога та інші негаразди безпосередньо впливають на тебе, з цим треба боротися, так, але часто це саме по собі викликає, знову ж таки, стрес та тривогу. Все це також призводить до сильної втоми. Цікаво, що ігнорування цього моря емоцій ще більше виснажує, адже ці думки й почуття нікуди не зникають.

адже ці думки й почуття нікуди не зникають. Це перетворюється на безперервну боротьбу. Як усунути цю проблему? Медитація та йога – так, але дуже бажано звернутися по допомогу до професіонала, з яким можна поговорити про те, що тебе турбує. Будь певен, щойно ти вербалізуєш свої проблеми, вони зникнуть із твоєї свідомості, і ти відчуєш, як спадає тягар.



Хронічну втому, якщо вона не зайшла надто далеко, можна спробувати подолати самостійно / Фото freepik

Зловживання кофеїном

У невпинному пошуку енергії люди часто піддаються впливу кофеїновмісних речовин, будь то кава або енергетичні напої. Вони справді дають організму заряд енергії, але й також спричиняють ефект відскоку, тобто раптову втому.

тобто раптову втому. Як це виправити? Якщо ти п'єш каву цілими днями, щоб не заснути, зупинися – насправді вона лише подовжує втому й робить її ще важчою. Якщо хочеш взяти справу у свої руки, пити каву (та інших енергетичних напоїв) протягом дня слід помірковано. А вечірнє споживання взагалі обмежити.

Необдумана їжа

Якщо у тебе є хороша машина, але ти заливаєш у неї погане пальне, щоб абияк запустити двигун, – її продуктивність буде не найкращою, а двигун можна й пошкодити. Так само і з людським організмом: можеш нагодувати його фастфудом, звісно, але він не забезпечить належний відсоток поживних речовин, отже, ти не матимеш достатньо енергії.

Ні, це не означає, що тобі слід прибрати фастфуд з меню, але означає, що ти маєш бути більш стратегічним у виборі того, що кладеш до рота. Наприклад, вуглеводи та цукор є швидким джерелом енергії, але водночас вони спричиняють швидке підвищення рівня глюкози в крові, тому організм змушений виробляти більше інсуліну. У підсумку твоя енергія різко зростає і стрімко падає. Рішення просте – обирай збалансоване й багате на поживні речовини харчування.

Відсутність фізичних вправ

Сидячий спосіб життя сприяє втомі. Натомість фізичні вправи допомагають зменшити її наслідки. Отже, незалежно від того, наскільки втомленим ти себе почуваєш, прогулянка або пробіжка після довгого робочого дня можуть бути саме тим, що потрібно, щоб зрештою позбутися втоми. Так, це працює.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.