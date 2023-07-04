Многие из нас чувствуют это. Когда ты просыпаешься утром понедельника с глубоким ощущением, что усталость пятницы никуда не делась. Или даже больше – стала интенсивнее и дальше усиливалась в течение дня. Тогда самые простые дела кажутся вызовами, с которыми трудно справиться, а настроение – удрученное.

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Возможно, на следующее утро все будет лучше, и этот сценарий не повторится. Но часто бывает, что усталость не проходит неделями или даже месяцами. Да, состояние хронической усталости становится все более "популярным" в наши дни. Конечно, при сложной ситуации следует бить тревогу и обращаться к медицинским работникам. Но если ситуация еще не запущена, следует обратить внимание на несколько факторов, которые могут быть причиной постоянной усталости и которые можно устранить самостоятельно.

Недосыпание

Отдых имеет решающее значение, поскольку он влияет на многие жизненно важные процессы в организме, такие как выработка гормонов. Сон так или иначе поддерживает баланс организма, интеллектуальную функцию, внимание и настроение. Когда оптимального сна нет, срабатывают другие факторы воздействия, баланс нарушается. У тебя просто не будет достаточно энергии для выполнения даже повседневных дел, и ты будешь уставшим до конца дня.

интеллектуальную функцию, внимание и настроение. Когда оптимального сна нет, срабатывают другие факторы воздействия, баланс нарушается. У тебя просто не будет достаточно энергии для выполнения даже повседневных дел, и ты будешь уставшим до конца дня. Что с этим делать? Не нужно спать слишком много, это также может способствовать усилению усталости. Лучше просто вынудить себя, как бы это банально ни звучало, высыпаться. Установи время, когда ты прощаешься с телефоном и начинаешь готовиться ко сну, таким образом способствуя постепенному снижению мозговой активности. Создай себе комфортную атмосферу там, где спишь. И планируй график так, чтобы иметь достаточно времени для сна.

Игнорирование эмоций

Стресс, тревога и другие неурядицы оказывают непосредственное влияние на тебя, с этим надо бороться, да, но часто это само по себе вызывает, опять же, стресс и тревогу. Все это также приводит к сильной усталости. Интересно, что игнорирование этого моря эмоций еще больше истощает, ведь эти мысли и чувства никуда не исчезают.

ведь эти мысли и чувства никуда не исчезают. Это превращается в непрерывную борьбу. Как устранить эту проблему? Медитация и йога – да, но очень желательно обратиться к профессионалу, с которым можно поговорить о том, что тебя беспокоит. Будь уверен, как только ты вербализуешь свои проблемы, они исчезнут из твоего сознания, и ты почувствуешь, как падает груз.



Хроническую усталость, если она не зашла слишком далеко, можно попытаться преодолеть самостоятельно / Фото freepik

Злоупотребление кофеином

В постоянном поиске энергии люди часто подвергаются воздействию кофеинсодержащих веществ, будь то кофе или энергетические напитки. Они действительно дают организму заряд энергии, но также вызывают эффект отскока, то есть внезапную усталость.

то есть внезапную усталость. Как это исправить? Если ты пьешь кофе целыми днями, чтобы не уснуть, остановись – на самом деле он только продлевает усталость и делает ее еще тяжелее. Если хочешь взять дело в свои руки, пить кофе (и другие энергетические напитки) в течение дня следует умеренно. А вечернее потребление вообще ограничить.

Необдуманная еда

Если у тебя есть хорошая машина, но ты заливаешь в нее плохое топливо, чтобы как-нибудь запустить двигатель, – ее производительность будет не лучшей, а двигатель можно и повредить. Так же и с человеческим организмом: можешь накормить его фастфудом, конечно, но он не обеспечит должный процент питательных веществ, следовательно, у тебя не будет достаточно энергии.

Нет, это не значит, что тебе следует убрать фастфуд из меню, но значит, что ты должен быть более стратегическим в выборе того, что кладешь в рот. Например, углеводы и сахар являются быстрым источником энергии, но в то же время вызывают быстрое повышение уровня глюкозы в крови, поэтому организм вынужден производить больше инсулина. В итоге твоя энергия резко растет и стремительно падает. Решение простое – выбирай сбалансированное и богатое питательными веществами питание.

Отсутствие физических упражнений

Сидячий образ жизни – пособник усталости. Физические упражнения же помогают уменьшить ее последствия. Итак, независимо от того, насколько уставшим ты себя чувствуешь, прогулка или пробежка после долгого рабочего дня могут быть именно тем, что нужно, чтобы в итоге избавиться от усталости. Да, это работает.

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