Пів століття деградації: у що перетворилися розкішні місця відпочинку 60-х – фото

Відомий фотограф Пабло Іглесіас Маурер публікує серію емоційних фото Abandoned States ("Покинуте"). За допомогою порівняння з поштовими листівками він показав, якими стали колись шикарні розважальні заклади США.

Серія почалася з того, що Маурер придбав на eBay купку яскравих листівок 60-х років. Зображені там щасливі люди демонстрували зваби безтурботного відпочинку на курортах.

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Глянувши на це розмаїття радості, Пабло вирішив поїхати й подивитися, як на цих курортах справи нині – у XXI столітті. І з подивом виявив, що більшість із них – давно покинуті.

Сумно, але красиво: покинуті курорти США, які бурхливо жили у 60-х

Басейн у Penn Hills Lodge and Cottages біля Нью-Йорка

Готель Homowack lodge біля Кетскілз

Басейн у Grossinger, відкриття якого відвідувала сама Елізабет Тейлор

Той самий басейн – з іншого ракурсу

Homowack Lodge у Брансвіку – був і курортом для хасидів, і літнім табором для дітей

Вітальня курорту на Поконосі

Критий тенісний центр неподалік Нью-Йорка

Їдальня на елітному курорті в Поконосі

Олімпійський басейн за 400 тисяч доларів, збудований у 1949 році

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