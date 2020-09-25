Не забитий зайвими деталями фон, влучно підібраний одяг, природний вираз обличчя – це три кити успішної фотосесії для чоловіків. Але є ще черепаха, без якої ніяк – позування. Як правильно позувати чоловікам під час фотосесії, аби отримати у результаті ідеальну картинку – читайте на Men 24.

Навіть якщо твоє тіло виглядає приблизно так, як у чоловіків на фото нижче – не буде такого, що можна абияк стати перед камерою та отримати чудове фото. Тож традиційно для чоловіків Men 24 підготував добірку порад для правильного та безпрограшного позування на фотосесії.

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Правила позування є навіть у бодибілдерів, і доволі суворі / Фото MensFlex

Порада перша, головна і єдина: розслабся

Фотографи спостерегли, що чоловіки чомусь часто під час фотосесій почувають себе менш комфортно, ніж жінки. Тож – аби отримати якісний результат – чоловік повинен мати змогу розслабитися. Для цього можна застосувати трішки якісного алкоголю. А ще можна поговорити з фотографом.

Розпитати, як тут усе буде відбуватися. Попросити пояснити, що треба робити. Накреслити собі певний план – чоловіки це зазвичай страх як полюбляють. І от коли стадія розслабленості впевнено сплелася зі стадією впевненості – можна починати позувати.



Розслабся і насолоджуйся, це ж твоя фотосесія! / Фото Олеся Друкача

Фотосесія чоловіків: правила позування

Портрет

Схрещені на грудях руки.

Трохи відведені назад плечі.

Втягнутий живіт.

Ракурс – трішки під кутом знизу.

Так можна фотографуватися й у повний зріст:

Лиш ноги також слід схрестити, щоб одна була попереду іншої.

І щоб опорною була лише одна нога – та, котра "задня".

До питання про те, чи часто треба змінювати пози: відео

Куди подіти руки

Вільно опустити вздовж тіла.

Покласти на стегна.

Заховати у кишені.

Схрестити на грудях.

І всі похідні комбінації від цих чотирьох принципів:

Тобто, наприклад, ліва в кишені – права на стегні, і навпаки.

Ліва вздовж тіла – права на стегні, й навпаки, і так далі.

Не забувай, що кишені часто бувають спереду і ззаду, що збільшує кількість можливих комбінацій.

Модельне позування: дивись відео

Додаткові фішки

Якщо хочеш додати динаміки – закинь за плече якийсь елемент одягу (піджак, сорочку, зрештою, навіть штани).

– закинь за плече якийсь елемент одягу (піджак, сорочку, зрештою, навіть штани). Якщо хочеш посидіти – безпрограшний варіант покласти ногу на ногу так, щоб кісточка однієї ноги торкалася коліна іншої.

– безпрограшний варіант покласти ногу на ногу так, щоб кісточка однієї ноги торкалася коліна іншої. Якщо хочеш постояти, але стомився – зіпрись на стінку. Можна спиною, можна боком. І комбінуй правила з пунктів про руки та ноги.

І, звісно, використовуй аксесуари: телефон, ноутбук, книжку – та все, що в голову прийде.

Адже те, що ти обереш – воно ж і підкреслюватиме твою індивідуальність.

Десять поз для чоловіка, аби виглядати ідеально на фото

Схематичні зображення

Приклади фото моделей (kznphoto)

Часто чоловіків цікавить питання посмішки на фотосесії. Так це ж не питання: можеш посміхатися, якщо маєш настрій. Не маєш – ну і не треба. Що з посмішкою, що без – ти залишаєшся чоловіком. І камера любить тебе.