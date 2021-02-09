Полвека деградации: во что превратились роскошные места отдыха 60-х – фото
Известный фотограф Пабло Иглесиас Маурер публикует серию эмоциональных фото Abandoned States ("Заброшенное"). С помощью сравнения с почтовыми открытками он показал, какими стали когда-то шикарные развлекательные заведения США.
Источник:dcist
Серия началась с того, что Маурер приобрел на eBay кучку ярких открыток 60-х годов. Изображенные там счастливые люди демонстрировали соблазны безмятежного отдыха на курортах.
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Взглянув на это разнообразие радости, Пабло решил поехать и посмотреть, как на этих курортах дела обстоят сейчас – в XXI веке. И с удивлением обнаружил, что большинство из них – давно заброшены.
Печально, но красиво: заброшенные курорты США, которые бурно жили в 60-х
Бассейн в Penn Hills Lodge and Cottages у Нью-Йорка
Отель Homowack lodge у Кетскилз
Бассейн в Grossinger, открытие которого посещала сама Элизабет Тейлор
Тот самый бассейн – с другого ракурса
Homowack Lodge у Брансвика – был и курортом для хасидов, и летним лагерем для детей
Гостиная курорта на Поконосе
Крытый теннисный центр недалеко от Нью-Йорка
Столовая на элитном курорте в Поконосе
Олимпийский бассейн за 400 тысяч долларов, построенный в 1949 году
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