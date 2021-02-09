Известный фотограф Пабло Иглесиас Маурер публикует серию эмоциональных фото Abandoned States ("Заброшенное"). С помощью сравнения с почтовыми открытками он показал, какими стали когда-то шикарные развлекательные заведения США.

Серия началась с того, что Маурер приобрел на eBay кучку ярких открыток 60-х годов. Изображенные там счастливые люди демонстрировали соблазны безмятежного отдыха на курортах.

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Взглянув на это разнообразие радости, Пабло решил поехать и посмотреть, как на этих курортах дела обстоят сейчас – в XXI веке. И с удивлением обнаружил, что большинство из них – давно заброшены.

Печально, но красиво: заброшенные курорты США, которые бурно жили в 60-х

Бассейн в Penn Hills Lodge and Cottages у Нью-Йорка

Отель Homowack lodge у Кетскилз

Бассейн в Grossinger, открытие которого посещала сама Элизабет Тейлор

Тот самый бассейн – с другого ракурса

Homowack Lodge у Брансвика – был и курортом для хасидов, и летним лагерем для детей

Гостиная курорта на Поконосе

Крытый теннисный центр недалеко от Нью-Йорка

Столовая на элитном курорте в Поконосе

Олимпийский бассейн за 400 тысяч долларов, построенный в 1949 году