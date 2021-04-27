6 тверджень про схуднення, у які чоловікам категорично не варто вірити

До літа залишається не так уже й багато часу. А це означає, що потрібно якомога швидше довести своє тіло до потрібної форми. А допоможуть тобі у цьому збалансоване харчування, а також фізична активність. А ще посприяє руйнування поширених міфів, пов'язаних зі схудненням.

Якщо ти думаєш, що можна дуже швидко та без шкоди для здоров'я схуднути, то це зовсім не так. Те ж стосується популярних продуктів, вживання яких "гарантує" покращення фізичної форми. Спробуймо пройтися по поширених міфах, пов'язаних зі схудненням. Годі в них вірити, якщо ти хочеш досягнути бажаних результатів.

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6 міфів про схуднення

1. Чим більше ти пітнієш, тим більше худнеш

Це одне з найпоширеніших хибних тверджень, пов'язаних зі схудненням. Ясна річ, що підвищене потовиділення може бути пов'язане зі значними зусиллями під час тренувань. Організм просто виділяє рідину, щоб охолодити себе. Правильнішим буде таке твердження: "чим більше ти пітнієш, тим більше зневоднення".



Чим більше ти пітнієш, тим більше рідини виходить з організму / Фото Unsplash

З іншого боку, необхідно також врахувати, що кожна людина індивідуальна: є люди з сильно розвиненими потовими залозами. Тож вони можуть пітніти значно швидше. Але це ж не означає, що вони худнуть буквально після кожного вдиху та видиху.

2. Колезі допомогло, то й мені допоможе

Це твердження часто пов'язують з певними дієтами й обмеженнями у харчуванні. Але тут ми повертаємося до індивідуальності кожного. Хоча здорове харчування та виконання вправ – 2 загальні й одночасно рекомендовані пункти для всіх, хто прагне схуднути, є кілька способів адаптувати їх для кожної окремої людини.

Дуже важливо отримати професійну пораду. Експерт допоможе скласти правильний для тебе раціон, який дозволить не лише прибрати зайву вагу, а й наростити м'язову масу. А також ураховуватиме особливості твого організму.

3. Чим менше калорій, тим більше я худну

Ми схильні думати, що менше їсти – це спосіб схуднути. Хоча це не завжди так. І річ у тім, що кількість споживаних калорій залежить не стільки від кількості, а від їх походження та харчової цінності.

"Газована вода без калорій – це не краще, ніж з'їсти жменю мигдалю, навіть якщо в ньому є калорії. Вивчення того, що ховається за тим, що ми їмо, наприклад, ведення щоденника харчування, – дуже корисний спосіб отримати реальне уявлення про нашу дієту", – пояснюють фахівці медичного центру Lajo Plaza.



Важлива не кількість калорій, а їх походження / Фото Unsplash

4. Треба їсти жироспалюючі продукти, щоб схуднути

Прийом продуктів з клітковиною допоможе тобі підтримувати метаболізм у повному розпалі. Їжа з сечогінними властивостями допоможе вивести зайву рідину. Але це не означає, що ти спалюватимеш жир. Це довели безліч досліджень. Тож можна нарешті перестати купувати кілограмами грейпфрути. Це не так працює.

5. Якщо ти хочеш схуднути, то перекуси заборонені

Як і у випадку з калоріями, проблема не в тому, "що", а в тому "як". Якщо ти збираєшся їсти між прийомами батончики або цукерки, то слід цього уникати. Натомість краще віддавати перевагу фруктам і овочам. Пам'ятай, що єдине, чого ти досягнеш, коли зголоднієш, – бажання з'їсти значно більше під час наступного прийому їжі. У тебе буде бажання якомога швидше наситити свій організм. А це вже немає нічого спільного з корисним харчуванням.



Для перекусів обирай овочі та фрукти / Фото Unsplash

6. Продукти без глютену допомагають схуднути

Якщо ти не маєш нестерпності до глютену, то не потрібно від нього відмовлятися. І хоча вважається, що безглютенова їжа легша, науково не доведено, що вона сприяє схудненню. Тож не потрібно вестися на популярні у мережі поради.

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Наостанок нагадаємо, що схуднення повинне бути поступовим. Твій організм не повинен перебувати у стані постійного стресу лише тому, що ти хочеш позбутися зайвих кілограмів за 3 дні.