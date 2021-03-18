Схуднення залежить не лише від того, що ти їси, але й від того, коли ти це робиш. Останніми роками нам звідусіль вбивають в голову, що сніданок – чи не найважливіший прийом їжі. Але є експерти, які переконані, що це не зовсім так. Дієтологиня Самефко Лудіді запевняє, що ми можемо обійтися без сніданку. Також вона спробувала зруйнувати й інші міфи, пов'язані з їжею.

Експертка зауважила, що наше тіло створене для того, щоб протистояти дефіциту їжі. Просто прогрес став причиною того, що ми споживаємо їжу значно частіше, ніж наші предки.

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Вона також взялася за руйнування найпоширеніших міфів, пов'язаних зі сніданком. Поб'ємося об заклад, що у деякі з них ти свято віриш.

1. Сніданок пришвидшує метаболізм

Після відпочинку вночі ти починаєш свій ранок з ситного та багатого сніданку. Мовляв, це ж допоможе пришвидшити метаболізм, а також розбудити тіло. Але в нашої експертки на це своя думка.

Твій метаболізм працює безперервно, вдень і вночі. Це тому, що твої органи та м'язи використовують енергію, вони не можуть бути вимкненими. Іншими словами, твоєму організму не потрібно харчуватися, щоб працювати,

– підкреслює вона.



Наш метаболізм працює цілодобово, тому його не потрібно пришвидшувати / Фото Unsplash

2. Ти повинен їсти 5 – 6 разів на день

З цим твердженням, яке також пов'язане зі сніданком, адже він є одним з прийомів їжі, дієтологиня теж не погоджується.

Той факт, що є люди, які їдять лише один раз на день, свідчить про те, що немає потреби харчуватися 5 – 6 разів. Для нас нормальна конфігурація – їсти 3 рази на день: вранці, вдень та ввечері,

– підкреслює вона.

Тож не варто впихати в себе їжу силою. Те ж стосується сніданку. Якщо не хочеш снідати – не роби цього.

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3. Потрібно багато їсти, щоб не втрачати м'язову масу

Ще одне хибне твердження, яке має не так уже й багато спільного з правдою. Звичайно ж, тобі потрібно буде підтримувати кількість споживаних калорій, якщо тренування виснажливі й активні. Якщо ж ні, то зовсім не обов'язково відгодовувати себе.

Щоб запобігти втраті м'язової маси, особливо важливо отримувати достатньо енергії та білків. Коли ти їси або як часто, не має великого значення,

– додала вона.

Головне, на думку дієтологині, потурбуватися про денну норму білків, адже вони є будівельним матеріалом для м'язів.



Тобі необхідно споживати достатню кількість білків на день / Фото Unsplash

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Їжа не лише дарує енергію, а й задоволення. Тож прислухайся до свого тіла, не запихай у себе більше, ніж ти можеш з'їсти. І буде тобі щастя!