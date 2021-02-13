Для ефективного тренування потрібно не лише скласти план вправ і підібрати відповідний спортивний інвентар. Потрібно ще й потурбуватися про дієту. Ми цього разу зосередимо увагу на крутих і ефективних перекусах, які підвищать твою енергію перед тренуванням!

Ідеальний перекус перед тренуванням повинен містити правильне поєднання вуглеводів, білків і жирів. Тобі потрібні вуглеводи для отримання енергії, адже твоїм м'язам для роботи потрібна глюкоза. Білок допомагає відновлювати м'язи та прискорювати їхній ріст. Жир допоможе підтримувати рівень енергії під час тривалих тренувань.

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Ці круті перекуси не лише збалансовані за вмістом білків, жирів і вуглеводів. Вони ще й дуже смачні!

1. Яблучні "крекери"

Інгредієнти: 1 яблуко, арахісове масло, горіхи.

Приготування: Нарізати яблуко кільцями, намазати арахісовим маслом і зверху викласти горіхи.



Цей перекус містить багато білка та клітковини / Фото GQ

Переваги: ​​арахісове масло містить вуглеводи з низьким глікемічним індексом. Тобто воно постійно забезпечує енергією для тренувань, запобігаючи появі втоми. Воно багате на білки: усього на кожні 100 грамів арахісу припадає 27 грамів. У ньому також міститься велика кількість калію, який запобігає судомам, і аргініну, амінокислоти, яка не тільки сприяє формуванню м'язової маси, а й зміцнює захист організму від хвороб.

Волоські горіхи багаті на корисні жири. Вони є хорошим доповненням до фрукта, тому що допомагають сповільнити розподіл енергії, продовжуючи її термін служби.

2. Домашні цукерки

Інгредієнти на 9 штучок:

60 грамів вівсяних пластівців

25 грамів сирого арахісу

2 чайні ложки какао-порошку

6 фініків

1 столова ложка арахісового масла

5 столових ложок води

Кориця на смак

Дрібка солі.

Спосіб приготування:

У кухонному комбайні або блендері подрібни вівсяні пластівці й арахіс до густого борошна та відклади в сторону. Знову в комбайн або блендер поклади фініки, арахісове масло і воду, подрібнюючи до утворення пасти. Додай какао та суміш вівса й арахісу, усе перемішай, поки не вийде дуже однорідне тісто. Якщо тісто дуже сухе, додай ще трохи води; якщо навпаки, занадто вологе, додай трохи вівсяних пластівців, поки тісто не стане ідеальним для формування. Сформуй кульки долонями. Можна кульки обкачати у какао-порошку.



Домашні цукерки можна їсти не лише перед тренуванням / Фото GQ

Переваги: ​​Добре відомі енергетичні кульки – відмінний варіант для тих, кому потрібно легко та швидко приготувати перекус. Вони багаті на клітковину, білок і хороші жири, завдяки чому ти значно довше відчуваєш ситість. Якщо хочеш, можеш подвоїти рецепт і заморозити їх. Таким чином, у тебе завжди буде у запасі швидкий і корисний перекус.

3. Зелений смузі

Інгредієнти:

1 банан

1 вівсянка

1 склянка натурального йогурту

листя шпинату



Зелений смузі максимально просто та швидко приготувати / Фото GQ

Переваги: Фітонутрієнти роблять зелений смузі ідеальною закускою перед тренуванням. Крім відомої користі для здоров'я, коли мова йде про зелень, кілька досліджень показали, що споживання нітратів перед тренуванням, які у достатній кількості містяться у таких продуктах, як шпинат або капуста, може мати позитивний вплив на мітохондрії (енергетичні двигуни клітин).

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4. Авокадо та яєчний тост

Інгредієнти:

1 подрібнений авокадо

1 варене яйце

1 скибочка цільнозернового хліба

Дрібка солі та перцю.



Цей тост містить клітковину та корисні жири / Фото GQ

Переваги: цільнозернові тости багаті клітковиною, а авокадо містить корисні жири. Яйце додає білок, роблячи страву повноцінною.

5. Морквяні палички та хумус

Інгредієнти: 1 морква, нарізана соломкою, хумус з нуту.



Цей перекус багатий на білок, вуглеводи та клітковину / Фото GQ

Переваги: хумус в основному складається з нуту, тому він містить тверді дози білка, вуглеводів і клітковини, а овочі містять корисні вуглеводи й антиоксиданти.

Тож можеш сміливо брати з собою ці перекуси, щоб перед тренуванням поповнити запаси енергії. Вони не лише дуже смачні, а й шалено корисні.

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