Якщо так історично склалося, що ти влаштувався на нову роботу, то тобі однозначно слід прислухатися до наших порад. Ми розповімо, яких помилок слід запобігати принаймні у перший тиждень роботи. Це дозволить затриматися на ній якомога довше, а в перспективі розраховувати на кар'єрний ріст.

Ти можеш бути максимально розгубленим у перший тиждень роботи. І це нормально. Але є кілька помилок, яких все ж краще не допускати, щоб період стажування не закінчився безрезультатно.

Це цікаво 12 запитань від Джеффа Безоса, які повинен поставити собі кожен, хто хоче бути щасливим

1. Ти запізнюєшся

Найгірше, що ти можеш зробити у перший тиждень на роботі, – запізнюватися. По-перше, через це тебе можуть вважати максимально безвідповідальним. По-друге, ти можеш підставити колег, якщо ви працюєте над певним проєктом. По-третє, є всі шанси, що ти отримаєш попередження від керівника. А це вже означає, що він пильно слідкуватиме за усіма твоїми кроками.

Не хочеш запізнитися – виходь завчасно. Якщо ж так сталося, що ти не встигаєш на роботу, зателефонуй колегам і попередь їх.

2. Не ставиш запитань

Немає нічого дивнішого, ніж новачок на роботі, який зовсім нічим не цікавиться. Якщо тобі здається, що ти поїв геть усі розуми, то це може бути зовсім не так. По-перше, твої знання можуть бути не зовсім актуальними для нової компанії. По-друге, відсутність запитань свідчить про те, що ти не зацікавлений у роботі.

Не соромся запитувати, якщо чогось не розумієш. Не варто сидіти годинами над задачею. Твої новоспечені колеги залюбки допоможуть тобі впоратися.



Не соромся ставити питання, якщо чогось не розумієш / Фото Unsplash

3. Пропонуєш покращення

Не варто забувати про те, що ти – новачок. Тож твоя задача максимум – спостерігати за всім, що відбувається. Не варто відразу ж зауважувати, що на кухні не надто смачна кава, а в щоденних опитувальниках є кілька помилок. Ти, звичайно ж, можеш побачити геть усі недоліки нової компанії, але зовсім не обов'язково викладати їх відразу ж. Не виключено, що смачну каву уже замовили, а над бланком уже працює ціла команда філологів.

4. Ідеш з роботи значно раніше

Тобі не варто запізнюватися. А також не бажано покидати офіс занадто рано. Звичайно ж, у тебе може виникнути відповідне бажання, але варто приглушувати його. Рекомендуємо орієнтуватися на своїх колег. У деяких компаніях заведено, щоб новачки покидали офіс останніми. Ми не впевнені, що це найкраща порада, але вона теж має право на життя.

Що стосується обідніх перерв, то на них не варто затримуватися. Якщо у тебе є 45 хвилин на обід, то краще вкластися у 40, щоб спокійно повернутися до роботи. Перекурами та перервами на каву теж не варто зловживати.



Не засиджуйся під час обідньої перерви / Фото Unsplash

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5. Ти – всезнайка

Боїшся ставити питання? Варто побороти цей страх. Але немає нічого гіршого, ніж бути всезнайкою. Не варто розповідати, що ось на курсах тобі пояснювали все інакше. Та й звик ти приступати до роботи по-своєму. Пам'ятай, що ти потрапив у нову компанію. У неї є свої стандарти, свої правила. Тож на початках варто уникати хизуванням усіх своїх знань.

6. Залипаєш у смартфоні

А це справжній смертний гріх новачка. Замість виконання робочих завдань і вивчення своїх обов'язків ти гортаєш стрічку мережі? Ну то як можна на тебе покластися? Не хочеш зіпсувати ставлення до себе – намагайся тримати смартфон якомога далі. Непоганий варіант – заховати його у шухляду стола.



Смартфоном у перший тиждень роботи краще не користуватися без потреби / Фото Unsplash

Не зіпсуй враження роботодавця про себе. Будь відповідальним, не соромся ставити питання та не бійся працювати. І перший тиждень на роботі плавно та впевнено перейде у перший рік.

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