Если так исторически сложилось, что ты устроился на новую работу, то тебе однозначно следует прислушаться к нашим советам. Мы расскажем, каких ошибок следует избегать по крайней мере в первую неделю работы. Это позволит задержаться на ней как можно дольше, а в перспективе рассчитывать на карьерный рост.

Ты можешь быть максимально растерянным в первую неделю работы. И это нормально. Но есть несколько ошибок, которых все же лучше не допускать, чтобы период стажировки не закончился безрезультатно.

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1. Ты опаздываешь

Хуже всего, что ты можешь сделать в первую неделю на работе, – опаздывать. Во-первых, из-за этого тебя могут считать максимально безответственным. Во-вторых, ты можешь подставить коллег, если вы работаете над определенным проектом. В-третьих, есть все шансы, что ты получишь предупреждение от руководителя. А это уже означает, что он будет пристально следить за всеми твоими шагами.

Не хочешь опоздать – выходи заранее. Если же так случилось, что ты не успеваешь на работу, позвони коллегам и предупреди их.

2. Не ставишь вопросов

Нет ничего более странного, чем новичок на работе, который совсем ничем не интересуется. Если тебе кажется, что ты достаточно умный, то это может быть совсем не так. Во-первых, твои знания могут быть не совсем актуальными для новой компании. Во-вторых, отсутствие вопросов свидетельствует о том, что ты не заинтересован в работе.

Не стесняйся спрашивать, если чего-то не понимаешь. Не стоит сидеть часами над задачей. Твои новоиспеченные коллеги охотно помогут тебе справиться.



Не стесняйся задавать вопросы, если чего-то не понимаешь / Фото Unsplash

3. Предлагаешь улучшения

Не стоит забывать о том, что ты – новичок. Поэтому твоя задача максимум – наблюдать за всем, что происходит. Не стоит сразу же замечать, что на кухне не слишком вкусный кофе, а в ежедневных опросниках есть несколько ошибок. Ты, конечно же, можешь увидеть буквально все недостатки новой компании, но совсем не обязательно выкладывать их сразу же. Не исключено, что вкусный кофе уже заказали, а над бланком уже работает целая команда филологов.

4. Идешь с работы значительно раньше

Тебе не стоит опаздывать. А также не желательно оставлять офис слишком рано. Конечно же, у тебя может возникнуть соответствующее желание, но стоит подавлять его. Рекомендуем ориентироваться на своих коллег. В некоторых компаниях принято, чтобы новички покидали офис последними. Мы не уверены, что это самый лучший совет, но он тоже имеет право на жизнь.

Что касается обеденных перерывов, то на них не стоит задерживаться. Если у тебя есть 45 минут на обед, то лучше вложиться в 40, чтобы спокойно вернуться к работе. Перекурами и перерывами на кофе тоже не стоит злоупотреблять.



Не засиживайся во время обеденного перерыва / Фото Unsplash

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5. Ты – всезнайка

Боишься задавать вопросы? Стоит побороть этот страх. Но нет ничего хуже, чем быть всезнайкой. Не стоит рассказывать, что вот на курсах тебе объясняли все иначе. И привык ты приступать к работе по-своему. Помни, что ты попал в новую компанию. У нее есть свои стандарты, свои правила. Поэтому в начале следует избегать хвастовством всех своих знаний.

6. Залипаешь в смартфоне

А это настоящий смертный грех новичка. Вместо выполнения рабочих задач и изучения своих обязанностей ты листаешь ленту сети? Ну как можно на тебя положиться? Не хочешь испортить отношения к себе – старайся держать смартфон как можно дальше. Неплохой вариант – спрятать его в ящик стола.



Смартфоном в первую неделю работы лучше не пользоваться без надобности / Фото Unsplash

Не испорть впечатление работодателя о себе. Будь ответственным, не стесняйся задавать вопросы и не бойся работать. И первая неделя на работе плавно и уверенно перейдет в первый год.