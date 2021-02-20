7 дієвих способів відновити енергію після безсонної ночі
Ніч без сну – це майже 100% гарантії відчуття виснаження протягом всього наступного дня (це щонайменше). Безсоння може атакувати тебе раптово, і на це є безліч причин.
Джерело:GQ
Стрес, гормональні проблеми, побічні дії якихось ліків, або просто переживання (це коли ти не можеш припинити думати про щось). Усе це може спричиняти безсоння.
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І воно є доволі поширеним явищем! Наприклад, в Американській асоціації сну кажуть, що тільки третина дорослих сплять 7 годин на добу.
- Розв'язання проблеми очевидне – треба більше спати. Але ж це дійсно просто не завжди можна втілити – життя сповнене планів та обов'язків. От і доводиться шукати альтернативні способи відновлення енергії.
Про них і поговоримо сьогодні на Men 24.
Як поновити сили після ночі без сну, або після поганого спання? / Фото unsplash
Як отримати більше енергії після ночі безсоння
Вставати за будильником
Ніжитися в ліжку – природне бажання, але робити цього не слід. Дотримання чіткого графіка допоможе організму регулювати внутрішній годинник.
- А отже – запобігти порушенням сну.
Випити кави
Кофеїн – один з найкращих способів прокинутися та схопити дещицю енергії.
- Головне – не вживати його занадто багато.
Вхопити трохи сонячного світла
Для цього можна спробувати ранкову гімнастику або бодай сніданок на відкритому повітрі.
- Сонячне світло надсилає тілу сигнал, що вже час активності, і пробуджує резерви організму.
Випий кави, ідеально – якщо під сонячними променями / Фото unsplash
Їсти частіше і малими порціями
У такий спосіб тримають рівень цукру в крові стабільним, а це допомагає тілу не зазнавати впливу втоми.
- Тож краще поїсти 6 разів на день по трішки, ніж 3 по багато.
Не їсти багато вуглеводів
Тіло швидко спалює енергію з вуглеводів. Отже, краще брати в раціон більше білків і корисних жирів.
- Так і почуватися будеш ситішими, і енергії отримаєш надовше.
Іноді дрімати
20 – 30 хвилин подрімати за нагоди – це чудовий стимул для роботи мозку.
- Але не більше, бо наслідок може бути протилежним – контрпродуктивність.
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Пити достатньо води
Поганий сон найчастіше крокує поруч із нестачею води в організмі (просто клітини активніше працюють, щоб виконувати свої функції).
- Тож говори тверде ні зневодненню протягом дня.
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