7 действенных способов восстановить энергию после бессонной ночи
Ночь без сна – это почти 100% гарантии ощущения истощения в течение всего следующего дня (это как минимум). Бессонница может атаковать тебя внезапно, и на это есть множество причин.
Источник:GQ
Стресс, гормональные проблемы, побочные действия каких-то лекарств, или просто переживания (это когда ты не можешь перестать думать о чем-то). Все это может вызвать бессонницу.
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И оно является довольно распространенным явлением! Например, в Американской ассоциации сна говорят, что только треть взрослых спят 7 часов в сутки.
- Решение проблемы очевидно – нужно больше спать. Но это действительно просто не всегда можно воплотить – жизнь полна планов и обязанностей. Вот и приходится искать альтернативные способы восстановления энергии.
О них и поговорим сегодня на Men 24.
Как восстановить силы после ночи без сна, или после плохого сна? / Фото unsplash
Как получить больше энергии после бессонной ночи
Вставать по будильнику
Нежиться в постели – естественное желание, но делать этого не следует. Соблюдение четкого графика поможет организму регулировать внутренние часы.
- А значит – предотвратить нарушения сна.
Выпить кофе
Кофеин – один из лучших способов проснуться и схватить немного энергии.
- Главное – не употреблять его слишком много.
Ухватить немного солнечного света
Для этого можно попробовать утреннюю гимнастику или хотя бы завтрак на открытом воздухе.
- Солнечный свет посылает телу сигнал, что пришла пора активности, и пробуждает резервы организма.
Выпей кофе, идеально – если под солнечными лучами / Фото unsplash
Есть чаще и малыми порциями
Таким образом можно держат уровень сахара в крови стабильным, а это помогает телу не ощущать влияния усталости.
- Поэтому лучше поесть 6 раз в день по чуть-чуть, чем 3 по много.
Не есть много углеводов
Тело быстро сжигает энергию из углеводов. Так что лучше взять в рацион больше белков и полезных жиров.
- Так и чувствовать себя будешь сытее, и энергии получишь на дольше.
Иногда дремать
20 – 30 минут подремать при случае – это отличный стимул для работы мозга.
- Но не больше, потому что следствие может быть противоположным – контрпродуктивность.
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Пить достаточно воды
Плохой сон чаще всего сопутствует с недостатком воды в организме (просто клетки активнее работают, чтобы выполнять свои функции).
- Поэтому говори твердое нет обезвоживанию в течение дня.
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