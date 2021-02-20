Ночь без сна – это почти 100% гарантии ощущения истощения в течение всего следующего дня (это как минимум). Бессонница может атаковать тебя внезапно, и на это есть множество причин.

Стресс, гормональные проблемы, побочные действия каких-то лекарств, или просто переживания (это когда ты не можешь перестать думать о чем-то). Все это может вызвать бессонницу.

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И оно является довольно распространенным явлением! Например, в Американской ассоциации сна говорят, что только треть взрослых спят 7 часов в сутки.

Решение проблемы очевидно – нужно больше спать. Но это действительно просто не всегда можно воплотить – жизнь полна планов и обязанностей. Вот и приходится искать альтернативные способы восстановления энергии.

О них и поговорим сегодня на Men 24.



Как восстановить силы после ночи без сна, или после плохого сна? / Фото unsplash

Как получить больше энергии после бессонной ночи

Вставать по будильнику

Нежиться в постели – естественное желание, но делать этого не следует. Соблюдение четкого графика поможет организму регулировать внутренние часы.

А значит – предотвратить нарушения сна.

Выпить кофе

Кофеин – один из лучших способов проснуться и схватить немного энергии.

Главное – не употреблять его слишком много.

Ухватить немного солнечного света

Для этого можно попробовать утреннюю гимнастику или хотя бы завтрак на открытом воздухе.

Солнечный свет посылает телу сигнал, что пришла пора активности, и пробуждает резервы организма.



Выпей кофе, идеально – если под солнечными лучами / Фото unsplash

Есть чаще и малыми порциями

Таким образом можно держат уровень сахара в крови стабильным, а это помогает телу не ощущать влияния усталости.

Поэтому лучше поесть 6 раз в день по чуть-чуть, чем 3 по много.

Не есть много углеводов

Тело быстро сжигает энергию из углеводов. Так что лучше взять в рацион больше белков и полезных жиров.

Так и чувствовать себя будешь сытее, и энергии получишь на дольше.

Иногда дремать

20 – 30 минут подремать при случае – это отличный стимул для работы мозга.

Но не больше, потому что следствие может быть противоположным – контрпродуктивность.

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Пить достаточно воды

Плохой сон чаще всего сопутствует с недостатком воды в организме (просто клетки активнее работают, чтобы выполнять свои функции).