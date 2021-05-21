Від Марка Цукерберга до Джеффа Безоса: 7 мільярдерів, які водять звичайні автомобілі

Це правда, що мільярдери регулярно пересуваються світом на своїх приватних літаках і вертольотах. Однак їх вибір наземного транспорту може здивувати тебе. Це не Bugatti і не Bentley. Насправді деякі мільярдери вважають, що автомобілі – лише засіб пересування. Тож вони пересуваються на звичайнісіньких авто.

Це може здаватися дещо дивним, але деякі мільярдери віддають перевагу звичайним автомобілям. Звичайно ж, у їхніх гаражах можуть бути і розкішні автівки, але найчастіше вони пересуваються на машинах, якими не здивуєш нікого на українських дорогах. Саме про таких мільярдерів ми розповімо далі!

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Джефф Безос, колишній генеральний директор Amazon

Обраний автомобіль: Honda Accord



У гаражі Джеффа Безоса можна побачити стареньку Honda Accord

Людина, котрій вдалося зробити справжню революцію в онлайн-покупках і заснувати найдорожчу компанії у світі, сидить за кермом звичайної Honda Accord. Навіть коли Безос уперше домігся успіху у 90-х роках, він уникав розкішних автівок через прагматизм. Це ідеал, яким керується його світогляд. Для Безоса машина була символом необхідності залишатися на землі в інтересах покупця. І, як бачиш, йому все вдалося!

Інґвар Кампрад, засновник IKEA

Обраний автомобіль: Volvo 240 GL 1993 року випуску



Засновник IKEA не один рік їздив на старенькому Volvo 240 GL 1993 року випуску

Гарантуємо, що у твоєму домі точно буде бодай одна річ з IKEA. Особливо, якщо враховувати той факт, що вона нарешті прийшла до України. Аж до своєї смерті у віці 91 року, Кампрад був добре відомий своєю ощадливістю, попри те, що він був 8-ю найбагатшою людиною у світі зі статком у 58 мільярдів доларів. Швед не один рік водив Volvo 240 GL 1993 року, поки не переконався, що їздити на ньому вже не так безпечно.

Джим Паттісон, бізнес-магнат

Обраний автомобіль: Chrysler Pacifica



Канадський мільярдер катається на мінівені Chrysler Pacifica

Джим Паттісон, 92-річний власник Pattison Group, володіє десятками автосалонів по всій Канаді. Не кажучи вже про медіа-імперії. Його статки оцінюються у понад 5 мільярдів доларів. Можна було подумати, що він віддає перевагу розкішним авто. Але ж ні, адже Паттісон катається на звичайнісінькій Chrysler Pacifica. Але щойно потепліє, він пересідає на свій кабріолет Pontiac 1975 року випуску.

Девід Черітон, учений і інвестор Google

Обраний автомобіль: Volkswagen Vanagon 1986 року випуску



Volkswagen Vanagon 1986 року випуску – авто ученого і інвестора Google Девіда Черітона

Канадський академік Девід Чарітон відігравав ключову роль у перші дні Google. Він був одним з перших інвесторів у гіганта пошукових систем. Наразі його статки перевищують 9 мільярдів доларів. Але це не змінило скромний спосіб життя Черітона. Він водить класичний фургон Volkswagen Vanagon 1986 року випуску. А ще одного разу потрапив до рейтингу скупих мільярдерів.

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Джек Ма, голова ради директорів Alibaba

Обраний автомобіль: позашляховик Roewe RX5



Софт для Roewe RX5 розробляла компанія Alibaba, тому її й обрав Джек Ма

Alibaba – найбільша компанія електронної комерції у Китаї. А Джек Ма – не остання людина в ній. Це також робить його найбагатшою людиною Китаю зі статками близько 40 мільярдів доларів. Але вибір його машини зовсім ніяк не в'яжеться з шаленою сумою грошей. Він обрав позашляховик Roewe вартістю 25 тисяч доларів. Однак вкладення Джека Ма у RX5 – це не просто недооцінена практичність. Alibaba розробила операційну систему для інформаційно-розважальної системи машини.

Марк Цукерберг, засновник Facebook

Обраний автомобіль: Honda Fit



На компактній Honda Fit Марк Цукерберг їздить по Кремнієвій долині

Було б дивно, якби фанат водолазок і джинсів катався на Bentley. Генеральний директор Facebook подорожує Кремнієвою долиною у своєму компактному Honda Fit. Він також володіє седаном Acura TSX і Volkswagen Golf GTI.

Стів Баллмер, колишній генеральний директор Microsoft

Обраний автомобіль: Ford Fusion



Стів Баллмер їздить на гібридному Ford Focus

У той час як Білл Гейтс отримав усю славу за те, що заснував Microsoft, Стів Баллмер був одним з перших її співробітників. А потім став гендиректором у 2000 році. Зараз він володіє LA Clippers, а його статки налічують 70 мільярдів доларів. І це ніяк не в'яжеться з вибором гібрида Ford Fusion. Судячи з усього, Баллмер глибоко відданий Ford, адже його батько колись працював там.

Гарантуємо, що нам вдалося бодай трохи тебе здивувати. А також вкотре нагадати, що автомобіль – це також засіб пересування, а не лише можливість похизуватися перед друзями та знайомими.

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