Это может показаться несколько странным, но некоторые миллиардеры отдают предпочтение обычным автомобилям. Конечно же, в их гаражах могут быть и роскошные машины, но чаще всего они передвигаются на машинах, которыми не удивишь никого на украинских дорогах. Именно о таких миллиардерах мы расскажем дальше!

Это интересно Бесстрашный подвиг: как электромобиль XIX века разогнался до 100 километров в час

Джефф Безос, бывший генеральный директор Amazon

Выбранный автомобиль: Honda Accord



В гараже Джеффа Безоса можно увидеть старую Honda Accord

Человек, которому удалось сделать настоящую революцию в онлайн-покупках и основать самую дорогую компании в мире, сидит за рулем обычной Honda Accord. Даже когда Безос впервые добился успеха в 90-х годах, он избегал роскошных автомобилей из-за прагматизма. Это идеал, которым руководствуется его мировоззрение. Для Безоса машина была символом необходимости оставаться на земле в интересах покупателя. И, как видишь, ему все удалось!

Ингвар Кампрад, основатель ИКЕА

Выбранный автомобиль: Volvo 240 GL 1993 года выпуска



Основатель IKEA не один год ездил на стареньком Volvo 240 GL 1993 года выпуска

Гарантируем, что в твоем доме точно будет хотя бы одна вещь из IKEA. Особенно, если учитывать тот факт, что она наконец пришла в Украину. Вплоть до своей смерти в возрасте 91 года, Кампрад был хорошо известен своей бережливостью, несмотря на то, что он был 8-м самым богатым человеком в мире с состоянием в 58 млрд долларов. Швед не один год водил Volvo 240 GL 1993 года, пока не убедился, что ездить на нем уже не так безопасно.

Джим Паттисон, бизнес-магнат

Выбранный автомобиль: Chrysler Pacifica



Канадский миллиардер катается на минивэне Chrysler Pacifica

Джим Паттисон, 92-летний владелец Pattison Group, владеет десятками автосалонов по всей Канаде. Не говоря уже о медиа-империи. Его состояние оценивается в более 5 миллиардов долларов. Можно было подумать, что он предпочитает роскошным авто. Но нет, ведь Паттисон катается на обычной Chrysler Pacifica. Но как только потеплеет, он пересаживается на свой кабриолет Pontiac 1975 года выпуска.

Дэвид Черитон, ученый и инвестор Google

Выбранный автомобиль: Volkswagen Vanagon 1986 года выпуска



Volkswagen Vanagon 1986 года выпуска – авто ученого и инвестора Google Дэвида Черитон

Канадский академик Дэвид Чаритон играл ключевую роль в первые дни Google. Он был одним из первых инвесторов в гиганта поисковых систем. Сейчас его состояние превышает 9 миллиардов долларов. Но это не изменило скромный образ жизни Черитона. Он водит классический фургон Volkswagen Vanagon 1986 года выпуска. А еще однажды попал в рейтинг скупых миллиардеров.

Примечательно Украинец решил потягаться с Илоном Маском: чем поражает его электрический "Запорожец"

Джек Ма, председатель совета директоров Alibaba

Выбранный автомобиль: внедорожник Roewe RX5



Софт для Roewe RX5 разрабатывала компания Alibaba, поэтому ее и выбрал Джек Ма

Alibaba – крупнейшая компания электронной коммерции в Китае. А Джек Ма – не последний человек в ней. Это также делает его самым богатым человеком Китая с состоянием около 40 миллиардов долларов. Но выбор его машины совсем никак не вяжется с бешеной суммой денег. Он выбрал внедорожник Roewe стоимостью 25 000 долларов. Однако вложения Джека Ма в RX5 – это не просто недооцененная практичность. Alibaba разработала операционную систему для информационно-развлекательной системы машины.

Марк Цукерберг, основатель Facebook

Выбранный автомобиль: Honda Fit



На компактной Honda Fit Марк Цукерберг ездит по Силиконовой долине

Было бы странно, если бы фанат водолазок и джинсов катался на Bentley. Генеральный директор Facebook путешествует Силиконовой долиной в своем компактном Honda Fit. Он также обладает седаном Acura TSX и Volkswagen Golf GTI.

Стив Баллмер, бывший генеральный директор Microsoft

Выбранный автомобиль: Ford Fusion



Стив Баллмер ездит на гибридном Ford Focus

В то время как Билл Гейтс получил всю славу за то, что основал Microsoft, Стив Баллмер был одним из первых ее сотрудников. А потом стал гендиректором в 2000 году. Сейчас он владеет LA Clippers, а его состояние насчитывает 70 миллиардов долларов. И это никак не вяжется с выбором гибрида Ford Fusion. Судя по всему, Баллмер глубоко преданный Ford, ведь его отец когда-то работал там.

Гарантируем, что нам удалось хоть немного тебя удивить. А также еще раз напомнить, что автомобиль – это также средство передвижения, а не только возможность похвастаться перед друзьями и знакомыми.