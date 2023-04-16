Ба й оточення нав'язувало стереотип, що "справжній чоловік" має мати серйозний і дуже формальний вигляд. Частково це так, але це не залізобетонне правило! Ми живемо у ХХІ столітті, коли дрес-код набагато розкутіший, ніж ми могли собі уявити.

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Ти вже сформована і реалізована людина, як в професійному, так і в особистому плані. І ти можеш робити зі своїм гардеробом все, що захочеш. Але певні речі там все ж варто мати у будь-якому разі. Речі сучасні й повсякденні, непідвладні часу, які дарують нам комфорт і стиль.

Цієї весни у 2023 експерти GQ обрали 7 моделей, які зараз є модною одержимістю, які викликають шаленство, хвилю бажання, і які ідеально підходять для зрілих чоловіків. Саме на них можна рівнятися, формуючи свій стиль.

7 моделей чоловічого одягу, які зараз є модною одержимістю



J.Crew / Фото Cortesía

Піджак для вечері в клітинку J.Crew. За останнє десятиліття ми стали свідками кардинальних змін у пошитті чоловічого одягу. Він стає все вільнішим і вільнішим, прямуючи до все менш і менш суворої території. Знову у моді візерунки й графіка 40-х – 60-х, але тепер з вільним кроєм.



Gabriela Hearst 'Miles' / Фото Cortesía

Блейзер-кросовер Gabriela Hearst 'Miles'. Це бренд, який сьогодні точно визначає, що таке мовчазна розкіш. А саме ця модель стала об'єктом бажання, тому що повертає класичний двобортний блейзер з вражаючими лацканами, сильними й чітко окресленими плечима та дуже помітною талією.



Prada / Фото Cortesía

Сорочка-вестерн від Prada. Чи може бути щось краще, ніж поєднання історичного одягу з чітко вираженим ретро-трендом і бренду з великою спадщиною в галузі моди? Ні. І ця сорочка стала маст-хевом, з яким не варто розлучатися.



Fendi / Фото Cortesía

Тренч від Fendi. Поза часом, з великою спадщиною і вільнішим силуетом. Такий тип пальто став життєво важливим. Зверни увагу на плечі, гру форм і рухливість.



Hermès / Фото Cortesía

Сукняні шорти від Hermès. Досконалість на всі випадки життя з ДНК одного з будинків моди, які писали історію розкоші в усьому світі.



Aimé Leon Dore / Фото Cortesía

Трикотажна сорочка від Aimé Leon Dore. Правильне поєднання сучасності, вінтажного духу та межі утилітарного дизайну. Втілення модного одягу цієї весни, ідеально підходить для вихідних і чоловіків, які нічого не бояться.



Louis Vuitton X Yayoi Kusama / Фото Cortesía

Куртка з гарбузовим мотивом Louis Vuitton X Yayoi Kusama. Ця джинсова куртка кольору індиго входить до ексклюзивної колекції Louis Vuitton x Yayoi Kusama. Цей повсякденний дизайн з еластичною талією можна носити з брюками в тон, щоб створити привабливий ансамбль.