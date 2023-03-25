Якщо ти після пильного погляду у дзеркало дійшов висновку, що змінити зачіску таки потрібно – ми готові тебе підтримати. Ти ж знаєш, у світі зачісок тренди змінюються швидше, ніж відростає твоє волосся. А твоя зачіска – це те, що на тобі щодня. Тому питання про те, яку сучасну зачіску вибрати, щоб вона пасувала саме тобі, не є найпростішим.

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Найкращі чоловічі стрижки 2023 за спостереженнями стилістів

Найвідоміші перукарі світу у 2023 році спостерігають також відхід від агресивних стрижок і перехід до більш вишуканих. Причому як на меншій, так і на більшій довжині. Далі ти прочитаєш про 7 найпопулярніших саме зараз. Щонайменше для того, щоб піти до свого перукаря підготовленим, а вже разом із професіоналом зробити остаточний вибір.

Buzz Cut (базз)

Стрижка базз (у нас ще її досі чомусь іноді називають "бокс") нікуди не дінеться. Про неї майже неможливо пошкодувати, як і про гоління голови налисо. І це нормально. Ще не пробував? Це може бути твій рік.



Slick backs та Buzz Cut / Колаж 24 Каналу

Curls (кучері)

А не додати б трохи кучерявості? Насправді все більше чоловіків роблять собі скуйовджене волосся спереду. Цю тенденцію видно навіть на популярних тижнях моди, тож – купуй бальзам для кучерів, бо чому б і ні.

A middle part (проділ посередині)

Це один з найсміливіших варіантів укладок, але ми бачимо все більше чоловіків на подіумах і червоних доріжках, які використовують проділ посередині. Чи у тебе пряме волосся, чи текстуроване і кучеряве, експериментувати з проділом легко – і він знову в моді.



Curls та Wolf Cut​ / Колаж 24 Каналу

Wolf Cut (вовча)

Ця зачіска періодично штурмувала тікток, але не часто зустрічається у чоловіків. По суті, це стрижка шег, наповнена недбалими шарами та об'ємом. Вона підходить до багатьох різних текстур волосся і популярна серед зірок K-pop.

Slick Backs (гладкі боки)

Вінтаж насолоджується своїм моментом слави. Ми вже бачили відродження 80-х, але нині люди озираються назад ще більше (зрештою, так само як і вперед). Старі "жирні" стилі 60-х знову повертаються в центр уваги, тож – сміливо нанось трохи гелю на волосся.



A middle part та tight fade / Колаж 24 Каналу

A tight fade (щільне зникнення)

Так, ми казали, що агресивних стрижок більше не треба розглядати. Але завжди знайдеться місце для винятків – особливо якщо це плавне, ретельно доглянуте зникнення. Треба буде тільки стежити за зачіскою, щоб вона не стала надто неслухняною.

Growing it out (відрощування)

У поточному стильовому циклі майже все встигає одночасно і входити, і виходити з моди – так вже все влаштовано. Якщо ти вирішив відростити волосся під час пандемії, але досі думаєш, що довге волосся все ще на піку популярності – то ні. І – так. Іноді найкраща стрижка – це не стригтися взагалі. Тільки не забувай про охайність.