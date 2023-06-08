Низка досліджень свідчать, що певні звички та інші фактори можуть сприяти цьому негативному процесу, тобто прискорити старіння навіть у відносно молодих людей. Щоб цього уникнути, мозок треба тренувати – кидати йому виклик і розвивати його.
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Причини погіршення когнітивних функцій та способи боротьби з ними
Учені шляхом сотень дослідів встановили, що хронологічний вік – не єдиний фактор, який може призвести до зниження когнітивних здібностей. Є й інші, які можуть мати ще більший вплив, призводячи до передчасного старіння мозку.
Звучить як погана новина, але це не зовсім так: насправді це означає, що людина може робити вибір, який сповільнить цей процес, і більшість факторів можна усунути.
Учені з'ясували, як можна спробувати сповільнити старіння людського мозку / Фото DCStudio@freepik
Стрес і депресія
- Невеликий стрес може бути корисним, якщо він робить тебе уважнішим, зібранішим. Але цього не скажеш про хронічний стрес. Він може призвести до збільшення ваги, передчасної сивини, а також вплинути на загальний стан мозку.
- Що можна зробити? Застосовуй техніки релаксації, медитацію або інші заняття, які допоможуть абстрагуватися від щоденних стресів (садівництво, прогулянки, відпочинок на природі, мистецтво тощо).
Недостатня кількість сну
- Тіло виконує критично важливі функції в нічні години, коли ми спимо. Саме в цей час мозок відновлюється та обробляє всю інформацію, яку отримав протягом дня. Недостатній сон знижує працездатність, концентрацію, продуктивність, а також прискорює загальний процес зниження когнітивних функцій.
- Що можна зробити? Спати. Щонайменше 7 – 8 годин на добу. Розробити нічний режим, усунути фактори, які відвертають від цього увагу, створити відповідне середовище й розклад, який гарантує, що ніщо не заважатиме твоєму сну.
Не шукати нового й не вчитися
- Мозок – це м'яз, і якщо його не тренувати, він може стати млявим і менш ефективним. Тому важливо постійно кидати йому виклик новими завданнями. Якщо цього не робити, це може збільшити ризик розвитку захворювань, як-от деменції чи хвороби Альцгеймера.
- Що можна зробити? Віднайти нове чи нові хобі, читати книги, навчитися грати на музичному інструменті або зайнятися новим видом фізичних вправ. Найголовніше – ніколи не припиняти вчитися й активно використовувати своє почуття допитливості.
Соціальна ізоляція
- Соціальна ізоляція (яка визначається тим, чи живе людина на самоті, чи регулярно обговорює важливі питання з двома або більше людьми, чи бере участь у соціальних заходах) може бути важливим фактором розвитку деменції, депресії та багатьох інших захворювань.
- Що можна зробити? Залишатися на зв'язку, незалежно від того, чи бачишся ти з друзями особисто кілька разів на тиждень, чи підтримуєш стосунки на відстані, телефоном, у соціальних мережах тощо. Регулярна соціальна активність є важливим елементом підтримки зв'язку.
Більшість факторів, які прискорюють старіння мозку, можна усунути / Фото rawpixel.com@freepik
Погане харчування
- Недотримання збалансованої та здорової дієти може бути небезпечним для здоров'я мозку. Твій організм і мозок не отримуватимуть поживних речовин, необхідних для нормального функціонування, а шкідливі продукти можуть прискорити погіршення когнітивних функцій.
- Що можна зробити? Дотримуватися збалансованої дієти, багатої на основні поживні речовини. Можливо, варто поговорити з дієтологом, щоб скласти план, який підійде саме тобі.
Куріння та надмір алкоголю
- Періодичне вживання алкоголю в помірних кількостях має певні переваги для здоров'я. Але все ж алкоголь містить багато цукру і порожніх калорій, а сигарети наповнені токсинами. Якщо вживати надміру, це може вплинути на роботу мозку і спричинити довготривалу шкоду.
- Що можна зробити? Кинути курити й споживати алкоголь тільки хороший та тільки правильно. Це не тільки допоможе сповільнити погіршення когнітивних функцій, але й покращить твоє здоров'я в цілому.
Сидячий спосіб життя
- Чим більше часу ти проводиш сидячи, тим більший ризик розвитку деменції й тим раніше вона може проявитися. Сидячий спосіб життя впливає на м'язи, рухливість, може викликати біль у спині, тоді як фізичні вправи мають багато, власне, фізичних та психічних переваг.
- Що можна зробити? Не лише щоденно виконувати фізичні вправи, але й шукати способи рухатися в різні моменти дня – ходити на роботу пішки, підійматися сходами, а не ліфтом, регулярно вставати зі стільця, щоб зробити зарядку чи розминку.