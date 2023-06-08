Низка досліджень свідчать, що певні звички та інші фактори можуть сприяти цьому негативному процесу, тобто прискорити старіння навіть у відносно молодих людей. Щоб цього уникнути, мозок треба тренувати – кидати йому виклик і розвивати його.

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Причини погіршення когнітивних функцій та способи боротьби з ними

Учені шляхом сотень дослідів встановили, що хронологічний вік – не єдиний фактор, який може призвести до зниження когнітивних здібностей. Є й інші, які можуть мати ще більший вплив, призводячи до передчасного старіння мозку.

Звучить як погана новина, але це не зовсім так: насправді це означає, що людина може робити вибір, який сповільнить цей процес, і більшість факторів можна усунути.

Учені з'ясували, як можна спробувати сповільнити старіння людського мозку / Фото DCStudio@freepik

Стрес і депресія

Невеликий стрес може бути корисним, якщо він робить тебе уважнішим, зібранішим. Але цього не скажеш про хронічний стрес. Він може призвести до збільшення ваги, передчасної сивини, а також вплинути на загальний стан мозку.

Що можна зробити? Застосовуй техніки релаксації, медитацію або інші заняття, які допоможуть абстрагуватися від щоденних стресів (садівництво, прогулянки, відпочинок на природі, мистецтво тощо).

Недостатня кількість сну

Тіло виконує критично важливі функції в нічні години, коли ми спимо. Саме в цей час мозок відновлюється та обробляє всю інформацію, яку отримав протягом дня. Недостатній сон знижує працездатність, концентрацію, продуктивність, а також прискорює загальний процес зниження когнітивних функцій.

Що можна зробити? Спати. Щонайменше 7 – 8 годин на добу. Розробити нічний режим, усунути фактори, які відвертають від цього увагу, створити відповідне середовище й розклад, який гарантує, що ніщо не заважатиме твоєму сну.

Не шукати нового й не вчитися

Мозок – це м'яз, і якщо його не тренувати, він може стати млявим і менш ефективним. Тому важливо постійно кидати йому виклик новими завданнями. Якщо цього не робити, це може збільшити ризик розвитку захворювань, як-от деменції чи хвороби Альцгеймера.

Що можна зробити? Віднайти нове чи нові хобі, читати книги, навчитися грати на музичному інструменті або зайнятися новим видом фізичних вправ. Найголовніше – ніколи не припиняти вчитися й активно використовувати своє почуття допитливості.

Соціальна ізоляція

Соціальна ізоляція (яка визначається тим, чи живе людина на самоті, чи регулярно обговорює важливі питання з двома або більше людьми, чи бере участь у соціальних заходах) може бути важливим фактором розвитку деменції, депресії та багатьох інших захворювань.

Що можна зробити? Залишатися на зв'язку, незалежно від того, чи бачишся ти з друзями особисто кілька разів на тиждень, чи підтримуєш стосунки на відстані, телефоном, у соціальних мережах тощо. Регулярна соціальна активність є важливим елементом підтримки зв'язку.



Більшість факторів, які прискорюють старіння мозку, можна усунути / Фото rawpixel.com@freepik

Погане харчування

Недотримання збалансованої та здорової дієти може бути небезпечним для здоров'я мозку. Твій організм і мозок не отримуватимуть поживних речовин, необхідних для нормального функціонування, а шкідливі продукти можуть прискорити погіршення когнітивних функцій.

Що можна зробити? Дотримуватися збалансованої дієти, багатої на основні поживні речовини. Можливо, варто поговорити з дієтологом, щоб скласти план, який підійде саме тобі.

Куріння та надмір алкоголю

Періодичне вживання алкоголю в помірних кількостях має певні переваги для здоров'я. Але все ж алкоголь містить багато цукру і порожніх калорій, а сигарети наповнені токсинами. Якщо вживати надміру, це може вплинути на роботу мозку і спричинити довготривалу шкоду.

Що можна зробити? Кинути курити й споживати алкоголь тільки хороший та тільки правильно. Це не тільки допоможе сповільнити погіршення когнітивних функцій, але й покращить твоє здоров'я в цілому.

Сидячий спосіб життя

Чим більше часу ти проводиш сидячи, тим більший ризик розвитку деменції й тим раніше вона може проявитися. Сидячий спосіб життя впливає на м'язи, рухливість, може викликати біль у спині, тоді як фізичні вправи мають багато, власне, фізичних та психічних переваг.

Що можна зробити? Не лише щоденно виконувати фізичні вправи, але й шукати способи рухатися в різні моменти дня – ходити на роботу пішки, підійматися сходами, а не ліфтом, регулярно вставати зі стільця, щоб зробити зарядку чи розминку.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.