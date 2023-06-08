Ряд исследований свидетельствуют, что определенные привычки и другие факторы могут способствовать этому негативному процессу, то есть ускорить старение даже у относительно молодых людей. Чтобы этого избежать, мозг нужно тренировать – бросать ему вызов и развивать его.
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Причины ухудшения когнитивных функций и способы борьбы с ними
Ученые путём сотен опытов установили, что хронологический возраст – не единственный фактор, который может привести к снижению когнитивных способностей. Есть и другие, которые могут иметь еще большее влияние, приводя к преждевременному старению мозга.
Звучит как плохая новость, но это не совсем так: на самом деле это означает, что человек может делать выбор, замедляющий этот процесс, и большинство факторов можно устранить.
Ученые выяснили, как можно попытаться замедлить старение человеческого мозга / Фото DCStudio@freepik
Стресс и депрессия
- Небольшой стресс может быть полезен, если он делает тебя более внимательным, собранным. Но этого не скажешь о хроническом стрессе. Он может привести к увеличению веса, преждевременной седине, а также повлиять на общее состояние мозга.
- Что можно сделать? Применяй техники релаксации, медитацию или другие занятия, которые помогут абстрагироваться от ежедневных стрессов (садоводство, прогулки, отдых на природе, искусство и прочее).
Недостаточное количество сна
- Тело выполняет критически важные функции в ночные часы, когда мы спим. Именно в это время мозг восстанавливается и обрабатывает всю полученную в течение дня информацию. Недостаточный сон снижает работоспособность, концентрацию, продуктивность, а также ускоряет процесс снижения когнитивных функций.
- Что можно сделать? Спать. Не менее 7 – 8 часов в сутки. Разработать ночной режим, устранить отвлекающие от этого факторы, создать соответствующую среду и расписание, гарантирующее, что ничто не будет мешать твоему сну.
Не искать новое и не учиться
- Мозг – это мышца, и если ее не тренировать, она может стать вялой и менее эффективной. Поэтому важно постоянно бросать ему вызов новыми задачами. Если этого не делать, это может увеличить риск развития заболеваний, таких как деменция или болезнь Альцгеймера.
- Что можно сделать? Найти новое или новые хобби, читать книги, научиться играть на музыкальном инструменте или заняться новым видом физических упражнений. Самое главное – никогда не прекращать учиться и активно использовать свое чувство любознательности.
Социальная изоляция
- Социальная изоляция (определяемая тем, живет ли человек в одиночестве, регулярно ли обсуждает важные вопросы с двумя или более людьми, участвует ли в социальных мероприятиях) может быть важным фактором развития деменции, депрессии и многих других заболеваний.
- Что можно сделать? Остаться на связи, независимо от того, видишься ли ты с друзьями лично несколько раз в неделю, поддерживаешь ли отношения на расстоянии, по телефону, в социальных сетях и так далее. Регулярная социальная активность является важнейшим элементом поддержания связи.
Большинство факторов, ускоряющих старение мозга, можно устранить / Фото rawpixel.com@freepik
Плохое питание
- Несоблюдение сбалансированной и здоровой диеты может быть опасно для здоровья мозга. Твой организм и мозг не будут получать питательные вещества, необходимые для нормального функционирования, а вредные продукты могут ускорить ухудшение когнитивных функций.
- Что можно сделать? Соблюдать сбалансированную диету, богатую основными питательными веществами. Возможно, стоит поговорить с диетологом, чтобы составить план, который подойдет именно тебе.
Курение и избыток алкоголя
- Периодическое употребление алкоголя в умеренных количествах имеет некоторые преимущества для здоровья. Но все же алкоголь содержит много сахара и пустых калорий, а сигареты наполнены токсинами. Если употреблять чрезмерно, это может повлиять на работу мозга и нанести длительный вред.
- Что можно сделать? Бросить курить и употреблять алкоголь только хороший и только правильно. Это не только поможет замедлить ухудшение когнитивных функций, но и улучшит здоровье в целом.
Сидячий образ жизни
- Чем больше времени ты проводишь сидя, тем больше риск развития деменции и тем раньше она может проявиться. Сидячий образ жизни влияет на мышцы, подвижность, может вызвать боли в спине, тогда как физические упражнения имеют много, собственно, физических и психических преимуществ.
- Что можно сделать? Не только ежедневно выполнять физические упражнения, но и искать способы двигаться в разные моменты дня – ходить на работу пешком, подниматься по лестнице, а не лифтом, регулярно вставать со стула, чтобы сделать зарядку или разминку.