Ряд исследований свидетельствуют, что определенные привычки и другие факторы могут способствовать этому негативному процессу, то есть ускорить старение даже у относительно молодых людей. Чтобы этого избежать, мозг нужно тренировать – бросать ему вызов и развивать его.

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Причины ухудшения когнитивных функций и способы борьбы с ними

Ученые путём сотен опытов установили, что хронологический возраст – не единственный фактор, который может привести к снижению когнитивных способностей. Есть и другие, которые могут иметь еще большее влияние, приводя к преждевременному старению мозга.

Звучит как плохая новость, но это не совсем так: на самом деле это означает, что человек может делать выбор, замедляющий этот процесс, и большинство факторов можно устранить.

Ученые выяснили, как можно попытаться замедлить старение человеческого мозга / Фото DCStudio@freepik

Стресс и депрессия

Небольшой стресс может быть полезен, если он делает тебя более внимательным, собранным. Но этого не скажешь о хроническом стрессе. Он может привести к увеличению веса, преждевременной седине, а также повлиять на общее состояние мозга.

Что можно сделать? Применяй техники релаксации, медитацию или другие занятия, которые помогут абстрагироваться от ежедневных стрессов (садоводство, прогулки, отдых на природе, искусство и прочее).

Недостаточное количество сна

Тело выполняет критически важные функции в ночные часы, когда мы спим. Именно в это время мозг восстанавливается и обрабатывает всю полученную в течение дня информацию. Недостаточный сон снижает работоспособность, концентрацию, продуктивность, а также ускоряет процесс снижения когнитивных функций.

Что можно сделать? Спать. Не менее 7 – 8 часов в сутки. Разработать ночной режим, устранить отвлекающие от этого факторы, создать соответствующую среду и расписание, гарантирующее, что ничто не будет мешать твоему сну.

Не искать новое и не учиться

Мозг – это мышца, и если ее не тренировать, она может стать вялой и менее эффективной. Поэтому важно постоянно бросать ему вызов новыми задачами. Если этого не делать, это может увеличить риск развития заболеваний, таких как деменция или болезнь Альцгеймера.

Что можно сделать? Найти новое или новые хобби, читать книги, научиться играть на музыкальном инструменте или заняться новым видом физических упражнений. Самое главное – никогда не прекращать учиться и активно использовать свое чувство любознательности.

Социальная изоляция

Социальная изоляция (определяемая тем, живет ли человек в одиночестве, регулярно ли обсуждает важные вопросы с двумя или более людьми, участвует ли в социальных мероприятиях) может быть важным фактором развития деменции, депрессии и многих других заболеваний.

Что можно сделать? Остаться на связи, независимо от того, видишься ли ты с друзьями лично несколько раз в неделю, поддерживаешь ли отношения на расстоянии, по телефону, в социальных сетях и так далее. Регулярная социальная активность является важнейшим элементом поддержания связи.



Большинство факторов, ускоряющих старение мозга, можно устранить / Фото rawpixel.com@freepik

Плохое питание

Несоблюдение сбалансированной и здоровой диеты может быть опасно для здоровья мозга. Твой организм и мозг не будут получать питательные вещества, необходимые для нормального функционирования, а вредные продукты могут ускорить ухудшение когнитивных функций.

Что можно сделать? Соблюдать сбалансированную диету, богатую основными питательными веществами. Возможно, стоит поговорить с диетологом, чтобы составить план, который подойдет именно тебе.

Курение и избыток алкоголя

Периодическое употребление алкоголя в умеренных количествах имеет некоторые преимущества для здоровья. Но все же алкоголь содержит много сахара и пустых калорий, а сигареты наполнены токсинами. Если употреблять чрезмерно, это может повлиять на работу мозга и нанести длительный вред.

Что можно сделать? Бросить курить и употреблять алкоголь только хороший и только правильно. Это не только поможет замедлить ухудшение когнитивных функций, но и улучшит здоровье в целом.

Сидячий образ жизни

Чем больше времени ты проводишь сидя, тем больше риск развития деменции и тем раньше она может проявиться. Сидячий образ жизни влияет на мышцы, подвижность, может вызвать боли в спине, тогда как физические упражнения имеют много, собственно, физических и психических преимуществ.

Что можно сделать? Не только ежедневно выполнять физические упражнения, но и искать способы двигаться в разные моменты дня – ходить на работу пешком, подниматься по лестнице, а не лифтом, регулярно вставать со стула, чтобы сделать зарядку или разминку.

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