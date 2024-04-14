Щастя – це набагато більше, ніж відчуття ейфорії чи радості в певну мить. Це стан душі та спосіб життя, задля якого треба постійно працювати. І в науки є чимало порад щодо того, що ми можемо зробити, щоб бути щасливими. Або – чого не робити.
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- Ти постійно порівнюєш себе з іншими. Виникає відчуття неадекватності, коли ми порівнюємо себе з людьми, які просунулися далі на своєму шляху. А так не слід робити. Єдиною людиною, з якою варто порівнювати себе, є попередня версія себе, тому що у кожного свій темп життя чи спосіб робити щось, і один не обов'язково кращий за інший.
- Ти вважаєш за краще ігнорувати свої проблеми. Багато людей вважають, що якщо вони ігнорують свої проблеми, то ті не вплинуть на них або зникнуть з часом. Це дуже далеко від істини. Ігнорування проблем призводить лише до їхнього накопичення. Ми повинні мати сміливість зустріти момент і працювати задля пошуку потрібного рішення.
- Ти не встановлюєш меж і завжди хочеш догодити іншим. Це не завжди погано, але коли ти завжди хочеш догодити іншим, то можеш перестати ставити себе в пріоритет. І тоді твої ризики вигорання зростають, і ти, швидше за все, будеш відчувати, що тебе завжди замало. Тому спочатку встанови здорові межі та підтримуй баланс.
Наука має поради, що слід робити для щастя, а також – чого робити не слід / Фото cookie_studio@freepik
- У тебе синдром супермена. Це про віру в те, що ти якийсь супергерой, що повинен зробити все і врятувати світ (цим світом може бути твоя робота або щось у житті інших людей). Це посилює перфекціонізм і тривогу, а ще стрес від віри в те, що все залежить від тебе і що саме ти відповідальний щоразу, коли щось йде не так. Від цього всього слід акуратно позбавитися.
- Ти постійно прокрастинуєш і зволікаєш. Марнування часу не допомагають насправді відпочити чи чогось досягати. Звичайно, дещо можна й відкладати, якщо воно не термінове або не важливе. Але більшість задач краще виконувати одразу, наприклад, розпочинати бізнес або виробляти потрібну звичку. Треба проаналізувати свої пріоритети та не залишати на потім ключові елементи, необхідні для досягнення бажаного.
- Ти дієш необдумано. Поспішні дії або прийняття рішення без обдумування збільшує ризик зробити важливі помилки, не зробити правильний вибір або прийняти не найкращі варіанти. Отже, спершу потрібно набратися терпіння, виокремити кілька хвилин і трохи поміркувати, особливо якщо мовиться про щось, що може суттєво вплинути на тебе.
- Ти не справляєшся зі стресом і тривогою. Це одні з найлютіших ворогів щастя, а ще й прискорюють старіння і дуже погано впливають на мозок. Тому дуже важливо мати інструменти, щоб тримати стрес під контролем (нехай то буде медитація, фізичні чи дихальні вправи або й будьщо інше, що тобі підходить).