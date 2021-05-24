Однак, відмова – це не прояв егоїзму. Коли ми говоримо "ні", ми вчимося керувати власним життям. А сам факт відмови не повинен бути негативним досвідом, каже Джулія Вуенч, тренерка з питань лідерства та кар'єри із Північної Кароліни. Це – можливість відвойовувати свій час та пріоритети.

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Ось кілька порад від Джулії щодо того, як сказати "ні" і не звучати різко чи жорстоко.

Як толерантно сказати "ні"

Будьте вдячними

Будьте вдячними за те, що хтось чогось хоче від вас, і висловіть це. Наприклад, "Я так схвильований, що ти подумав про мене, дякую тобі за це. Але, на жаль, я не зможу ...".

Будьте чесними

Якщо у вашому житті зараз немає місця для когось чи чогось іншого, чесно скажіть про це і поясніть чому. Чесність може пройти довгий шлях, але ви не повинні відчувати, що виправдовуєте себе.

Дотримуйтесь своїх меж

Поважайте і дотримуйтесь своїх меж, комфорту та зобов’язань. Якщо у вас є особиста причина не виходити на роботу у вихідні, просто заявіть про це.



Дотримуйтесь своїх меж / Фото pexels

Практикуйте "ні"

Формуйте м’язову пам’ять навколо вислову "ні". Чим більше ви скажете його у випадкових моментах із низьким тиском, тим легше вам буде відмовляти у більш серйозних ситуаціях.

Запропонуйте альтернативу

Наприклад, завтра, наступного тижня чи місяця. Тим самим ви дасте людині зрозуміти, що зробите те, що вони хочуть, але не за їхнім графіком.

Відтермінуйте відповідь

Не приймайте рішення на місці. Повідомте людині, що вам потрібен час, щоб подумати. Це дає вам фізичний та емоційний простір, щоб відповісти "так" чи "ні" пізніше, але вже на власних умовах.

Будьте корисними

Якщо ви не можете допомогти, підкажіть когось, хто зможе це зробити.