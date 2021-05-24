Однако отказ – это не проявление эгоизма. Когда мы говорим "нет", мы учимся управлять своей жизнью. А сам факт отказа не должен быть негативным опытом, говорит Джулия Вуенч, тренер по вопросам лидерства и карьеры из Северной Каролины. Это – возможность отвоевывать свое время и приоритеты.
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Вот несколько советов от Джулии о том, как сказать "нет" и не звучать резко или жестоко.
Как толерантно сказать "нет"
- Будьте благодарны
Будьте благодарны за то, что кто-то чего-то хочет от вас, и выразите это. Например, "Я так взволнован, что ты подумал обо мне, спасибо тебе за это. Но, к сожалению, я не смогу...".
- Будьте честными
Если в вашей жизни сейчас нет места для кого-то или чего-то другого, честно скажите об этом и объясните почему. Честность может пройти долгий путь, но вы не должны чувствовать себя так, будто оправдываетесь.
- Соблюдайте свои границы
Уважайте и соблюдайте свои пределы, комфорт и обязательства. Если у вас есть личная причина не выходить на работу в выходные, просто заявите об этом.
Придерживайтесь своих границ / Фото pexels
- Практикуйте "нет"
Формируйте мышечную память вокруг выражения "нет". Чем больше вы скажете его в случайных моментах с низким давлением, тем легче вам будет отказывать в более серьезных ситуациях.
- Предложите альтернативу
Например, завтра, на следующей неделе или месяце. Тем самым вы дадите человеку понять, что сделаете то, что он хочет, но не по его графику.
- Отсрочьте ответ
Не принимайте решения на месте. Сообщите человеку, что вам нужно время, чтобы подумать. Это дает вам физическое и эмоциональное пространство, чтобы ответить "да" или "нет" позже, но уже на собственных условиях.
- Будьте полезными
Если вы не можете помочь, подскажите кому-то, кто сможет это сделать.