Однако отказ – это не проявление эгоизма. Когда мы говорим "нет", мы учимся управлять своей жизнью. А сам факт отказа не должен быть негативным опытом, говорит Джулия Вуенч, тренер по вопросам лидерства и карьеры из Северной Каролины. Это – возможность отвоевывать свое время и приоритеты.

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Вот несколько советов от Джулии о том, как сказать "нет" и не звучать резко или жестоко.

Как толерантно сказать "нет"

Будьте благодарны

Будьте благодарны за то, что кто-то чего-то хочет от вас, и выразите это. Например, "Я так взволнован, что ты подумал обо мне, спасибо тебе за это. Но, к сожалению, я не смогу...".

Будьте честными

Если в вашей жизни сейчас нет места для кого-то или чего-то другого, честно скажите об этом и объясните почему. Честность может пройти долгий путь, но вы не должны чувствовать себя так, будто оправдываетесь.

Соблюдайте свои границы

Уважайте и соблюдайте свои пределы, комфорт и обязательства. Если у вас есть личная причина не выходить на работу в выходные, просто заявите об этом.



Придерживайтесь своих границ / Фото pexels

Практикуйте "нет"

Формируйте мышечную память вокруг выражения "нет". Чем больше вы скажете его в случайных моментах с низким давлением, тем легче вам будет отказывать в более серьезных ситуациях.

Предложите альтернативу

Например, завтра, на следующей неделе или месяце. Тем самым вы дадите человеку понять, что сделаете то, что он хочет, но не по его графику.

Отсрочьте ответ

Не принимайте решения на месте. Сообщите человеку, что вам нужно время, чтобы подумать. Это дает вам физическое и эмоциональное пространство, чтобы ответить "да" или "нет" позже, но уже на собственных условиях.

Будьте полезными

Если вы не можете помочь, подскажите кому-то, кто сможет это сделать.