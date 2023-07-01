Чтобы добиться успеха, также нужно делать две, казалось бы, противоположные вещи – упорно работать и делать перерывы от работы. А рядом с этим разработать привычки, которые помогут преодолевать путь, пока ты не окажешься именно там, где хочешь быть.
Также интересно Переосмысление популярных коктейлей: авторские модификации Мохито и Апероль Шприца
Конечно, слово "успех" не означает одно и то же для всех. Но это не значит, что нет определенных моментов, которые могут изменить ситуацию в целом – независимо от того, какую карьеру ты выбрал.
Карьерный успех и полезные привычки
- Пунктуальность – важна во всем. Оказывает хорошее впечатление, показывает, что ты профессиональный, ответственный и ценишь время других людей. А еще она снижает уровень стресса, потому что тебе не нужно спешить и можно спокойно начинать свой день.
- Заметки. Ну, нравится тебе это или нет, но человеческая память не безошибочна. Поэтому полезно всегда иметь при себе ручку и бумагу, чтобы записывать появляющиеся в течение дня идеи, чтобы не забывать о важных делах, или даже чтобы вычеркивать исполненное. Можно использовать и телефон, но написание от руки помогает информации лучше закрепляться в мозге.
- Думай, прежде чем действовать. Есть такое "правило неловкого молчания". Это когда ты делаешь паузу, даже посреди разговора, чтобы немного подумать, прежде чем ответить. Это позволяет быть более целенаправленным в ответах или действиях, убедиться, что то, что ты собираешься сказать, правильно или действительно является тем, чего ты хочешь.
Можно выработать в себе привычки, которые ощутимо помогут в достижении успеха на работе / Фото garetsvisual @freepik
- Заканчивай то, что начал. Ты никогда не добьешься профессионального успеха, если будешь отказываться от своих идей или обязанностей. Если наткнешься на тяжелые, сложные или изнурительные моменты, бери паузу, но понимай, что бросание полотенца может привести к неудаче. Научись вставать после падения, воспринимать ошибки как моменты роста, и продолжать двигаться вперед, даже когда местность сложна.
- Спрашивай. Не существует бессмысленных вопросов, если ты озвучиваешь их, чтобы узнать что-то интересующее тебя или чтобы устранить сомнения. Иначе есть риск, что ты выполнишь задание неправильно. Ты должен всегда задавать вопросы, чтобы дойти до момента, когда будешь полностью уверен, что понимаешь полученную информацию.
- Отдыхай и делай перерывы. Никто не может работать 24/7, поскольку это может привести к истощению, умственной усталости, выгоранию и стрессу. А все это не дает тебе испытывать счастье, еще и увеличивает вероятность ошибок. Отдых нужен, он дает энергию, помогает верно мыслить и оставаться сосредоточенным.
- Пробуй что-то новое. Это о выходе из зоны комфорта, что может быть очень полезным для карьерного успеха, поскольку изучение нового полезно для мозга и памяти. А также может помочь найти новые идеи или лучшие решения проблем.