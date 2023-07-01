Чтобы добиться успеха, также нужно делать две, казалось бы, противоположные вещи – упорно работать и делать перерывы от работы. А рядом с этим разработать привычки, которые помогут преодолевать путь, пока ты не окажешься именно там, где хочешь быть.

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Конечно, слово "успех" не означает одно и то же для всех. Но это не значит, что нет определенных моментов, которые могут изменить ситуацию в целом – независимо от того, какую карьеру ты выбрал.

Карьерный успех и полезные привычки

Пунктуальность – важна во всем. Оказывает хорошее впечатление, показывает, что ты профессиональный, ответственный и ценишь время других людей. А еще она снижает уровень стресса, потому что тебе не нужно спешить и можно спокойно начинать свой день.

Оказывает хорошее впечатление, показывает, что ты профессиональный, ответственный и ценишь время других людей. А еще она снижает уровень стресса, потому что тебе не нужно спешить и можно спокойно начинать свой день. Заметки. Ну, нравится тебе это или нет, но человеческая память не безошибочна. Поэтому полезно всегда иметь при себе ручку и бумагу, чтобы записывать появляющиеся в течение дня идеи, чтобы не забывать о важных делах, или даже чтобы вычеркивать исполненное. Можно использовать и телефон, но написание от руки помогает информации лучше закрепляться в мозге.

Ну, нравится тебе это или нет, но человеческая память не безошибочна. Поэтому полезно всегда иметь при себе ручку и бумагу, чтобы записывать появляющиеся в течение дня идеи, чтобы не забывать о важных делах, или даже чтобы вычеркивать исполненное. Можно использовать и телефон, но написание от руки помогает информации лучше закрепляться в мозге. Думай, прежде чем действовать. Есть такое "правило неловкого молчания". Это когда ты делаешь паузу, даже посреди разговора, чтобы немного подумать, прежде чем ответить. Это позволяет быть более целенаправленным в ответах или действиях, убедиться, что то, что ты собираешься сказать, правильно или действительно является тем, чего ты хочешь.



Можно выработать в себе привычки, которые ощутимо помогут в достижении успеха на работе / Фото garetsvisual @freepik