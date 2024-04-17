89 дужих бороданів стали в рядочок, щоб побити свій же рекорд: відео кумедної витівки

На що тільки не йдуть чоловіки, щоб потрапити до Книги рекордів Гіннеса. До прикладу, 89 бороданів зібралися для того, щоб зробити ланцюжок з борід. Звучить комічно, чи не так.

Для цього на пірсі Мейн-стріт у Дайтона-Біч, що у Флориді, зібралися поціновувачі рослинності на бороді з усіх закутків Сполучених Штатів. Бородані встановили світовий рекорд, про який ми і розповідаємо, посилаючись на Книгу рекордів Гіннеса.

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Довжина ланцюжка порівняна з 20-поверхівкою

Отже, рекорд встановила команда Beard Team USA. Їй вдалося побити досягнення, яке раніше також належало їй. Цього разу до встановлення рекорду долучилися 89 чоловіків. Їм вдалося зробити послідовність рослинності на обличчі, довжина якої становила майже 60 метрів. Для порівняння – стільки ж приблизно у висоту сягає 20-поверховий будинок.

Як ми зауважили, попередній рекорд належав також їм. Тоді вони утворили ланцюжок на 45,99 метра у 2022 році.

Якщо ж говорити про нинішній показник – 59 метрів, – його можна порівняти розмаху крил авіалайнера Boeing 777 або ж довжині відразу двох синіх китів.

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Звернімо увагу, що просто зв'язати усіх учасників було недостатньо. Для того, щоб рекорд зафіксували, їм потрібно було залишатися упродовж 30 секунд на місці. До слова, у кожного з учасників борода сягала понад 20 сантиметрів у довжину.

Перед встановленням рекорду їм наказали стояти пліч-о-пліч. Саму ж бороду ділили на дві частини, щоб їх зв'язувати. Робили це з допомогою затискача для волосся.

До слова, нещодавно у Великій Британії нарешті зняли тривалу заборону на носіння бороди. Тепер у війську чоловіки можуть похизуватися пишною рослинністю на обличчі.

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