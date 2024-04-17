Для цього на пірсі Мейн-стріт у Дайтона-Біч, що у Флориді, зібралися поціновувачі рослинності на бороді з усіх закутків Сполучених Штатів. Бородані встановили світовий рекорд, про який ми і розповідаємо, посилаючись на Книгу рекордів Гіннеса.
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Довжина ланцюжка порівняна з 20-поверхівкою
Отже, рекорд встановила команда Beard Team USA. Їй вдалося побити досягнення, яке раніше також належало їй. Цього разу до встановлення рекорду долучилися 89 чоловіків. Їм вдалося зробити послідовність рослинності на обличчі, довжина якої становила майже 60 метрів. Для порівняння – стільки ж приблизно у висоту сягає 20-поверховий будинок.
Якщо ж говорити про нинішній показник – 59 метрів, – його можна порівняти розмаху крил авіалайнера Boeing 777 або ж довжині відразу двох синіх китів.
Бородані утворили ланцюжок, довжиною у майже 60 метрів: дивися відео
Звернімо увагу, що просто зв'язати усіх учасників було недостатньо. Для того, щоб рекорд зафіксували, їм потрібно було залишатися упродовж 30 секунд на місці. До слова, у кожного з учасників борода сягала понад 20 сантиметрів у довжину.
Перед встановленням рекорду їм наказали стояти пліч-о-пліч. Саму ж бороду ділили на дві частини, щоб їх зв'язувати. Робили це з допомогою затискача для волосся.
До слова, нещодавно у Великій Британії нарешті зняли тривалу заборону на носіння бороди. Тепер у війську чоловіки можуть похизуватися пишною рослинністю на обличчі.
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Британським військовим дозволили носити бороди
- Політика армії Великої Британії стосовно волосся на обличчі раніше була консервативною: борода була заборонена, але дозволялися акуратні вуса.
- Тепер же солдатам і офіцерам дозволяється відрощувати як вуса, так і бороди протягом служби в армії.
- Рішення про зміну політики ухвалили після багаторічних дискусій і враховували думки військовослужбовців.
- Нова політика дозволяє військовим мати охайні та доглянуті вуса та бороди, за винятком "особливих випадків", коли це потрібно з обставин.
- Керівництво армії сподівається, що ці зміни привернуть більше молодих чоловіків до служби.
- Деяким військовим певних конфесій раніше дозволялося відрощувати бороди, якщо це не порушувало їхню ефективність, здоров'я або безпеку.