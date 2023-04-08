Бізнес-журналіст Ден Бюттнер вирушив у турне, щоб побачити, де та як живуть найщасливіші й водночас найстаріші люди у світі. І побував у 5 таких регіонах – де люди мають найбільшу тривалість життя.

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9 життєвих уроків від людей, які досягли надзвичайного віку

Бюттнер відвідав японську Окінаву, італійську Сардинію, грецьку Ікарію, американську Каліфорнію та Нікою у Коста-Риці. І ось які поради щодо тривалості життя дали йому місцеві довгожителі.

Урок 1 – рух. Мовиться навіть не про спорт, а просто про рух – природно інтегрований у повсякденне життя. Бажано – неминучий через обставини (як-от купа сходів навколо).

Мовиться навіть не про спорт, а просто про рух – природно інтегрований у повсякденне життя. Бажано – неминучий через обставини (як-от купа сходів навколо). Урок 2 – рослинна їжа. Мешканці усіх "блакитних зон" (територій з найдовшою середньою тривалістю життя) харчуються переважно сезонною та регіональною їжею, але мають спільність – м'ясо та риба відіграють для них другорядну роль.

Мешканці усіх "блакитних зон" (територій з найдовшою середньою тривалістю життя) харчуються переважно сезонною та регіональною їжею, але мають спільність – м'ясо та риба відіграють для них другорядну роль. Урок 3 – сім'я. Довгожителі зазвичай живуть у міцних сім'ях. Ба навіть у домогосподарствах із кількох поколінь.

Довгожителі зазвичай живуть у міцних сім'ях. Ба навіть у домогосподарствах із кількох поколінь. Урок 4 – трохи алкоголю. Так, надмірне вживання алкоголю – це не ОК. Але куди ж без червоного вина?



Прислухайся до тих, хто вже прожив достатньо багато / Фото freepik

Урок 5 – "Хара Хачі Бу". Це японська фраза, яка означає щось на кшталт "Їж, поки не наїсися на 80%". Так, поки ми старанно виїдаємо все зі своїх тарілок, у столітніх регіонах виделку відкладають набагато раніше.

Це японська фраза, яка означає щось на кшталт "Їж, поки не наїсися на 80%". Так, поки ми старанно виїдаємо все зі своїх тарілок, у столітніх регіонах виделку відкладають набагато раніше. Урок 6 – жодних стресів. У сучасному суспільстві мало що має такий сильний вплив на скорочення життя, як стрес. Тож треба привчити себе, якщо хочеш жити довше, перемикатися на розслаблення – через прогулянки, медитацію або будь-що інше.

У сучасному суспільстві мало що має такий сильний вплив на скорочення життя, як стрес. Тож треба привчити себе, якщо хочеш жити довше, перемикатися на розслаблення – через прогулянки, медитацію або будь-що інше. Урок 7 – мета. Пошук сенсу життя не сприяє його тривалості. Мешканці "блакитних зон" уже живуть із почуттям мети.

Пошук сенсу життя не сприяє його тривалості. Мешканці "блакитних зон" уже живуть із почуттям мети. Урок 8 – духовність. Довгожителі у "блакитних зонах" майже завжди вірять у вищу силу, яка бере на себе відповідальність за їхні долі. Причому схильність до якоїсь релігії чи вибір церкви тут не має абсолютно жоднісінького значення.

Довгожителі у "блакитних зонах" майже завжди вірять у вищу силу, яка бере на себе відповідальність за їхні долі. Причому схильність до якоїсь релігії чи вибір церкви тут не має абсолютно жоднісінького значення. Урок 9 – дружба. У кожного довгожителя є добрі друзі, які можуть підняти з ліжка в будь-який час дня і ночі.

Загалом, мабуть, одним з найбільш недооцінених факторів успіху для щасливого, довгого життя є хороші соціальні контакти. Причому в реальному житті, а не в інтернеті.