Бізнес-журналіст Ден Бюттнер вирушив у турне, щоб побачити, де та як живуть найщасливіші й водночас найстаріші люди у світі. І побував у 5 таких регіонах – де люди мають найбільшу тривалість життя.
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Бюттнер відвідав японську Окінаву, італійську Сардинію, грецьку Ікарію, американську Каліфорнію та Нікою у Коста-Риці. І ось які поради щодо тривалості життя дали йому місцеві довгожителі.
- Урок 1 – рух. Мовиться навіть не про спорт, а просто про рух – природно інтегрований у повсякденне життя. Бажано – неминучий через обставини (як-от купа сходів навколо).
- Урок 2 – рослинна їжа. Мешканці усіх "блакитних зон" (територій з найдовшою середньою тривалістю життя) харчуються переважно сезонною та регіональною їжею, але мають спільність – м'ясо та риба відіграють для них другорядну роль.
- Урок 3 – сім'я. Довгожителі зазвичай живуть у міцних сім'ях. Ба навіть у домогосподарствах із кількох поколінь.
- Урок 4 – трохи алкоголю. Так, надмірне вживання алкоголю – це не ОК. Але куди ж без червоного вина?
Прислухайся до тих, хто вже прожив достатньо багато / Фото freepik
- Урок 5 – "Хара Хачі Бу". Це японська фраза, яка означає щось на кшталт "Їж, поки не наїсися на 80%". Так, поки ми старанно виїдаємо все зі своїх тарілок, у столітніх регіонах виделку відкладають набагато раніше.
- Урок 6 – жодних стресів. У сучасному суспільстві мало що має такий сильний вплив на скорочення життя, як стрес. Тож треба привчити себе, якщо хочеш жити довше, перемикатися на розслаблення – через прогулянки, медитацію або будь-що інше.
- Урок 7 – мета. Пошук сенсу життя не сприяє його тривалості. Мешканці "блакитних зон" уже живуть із почуттям мети.
- Урок 8 – духовність. Довгожителі у "блакитних зонах" майже завжди вірять у вищу силу, яка бере на себе відповідальність за їхні долі. Причому схильність до якоїсь релігії чи вибір церкви тут не має абсолютно жоднісінького значення.
- Урок 9 – дружба. У кожного довгожителя є добрі друзі, які можуть підняти з ліжка в будь-який час дня і ночі.
Загалом, мабуть, одним з найбільш недооцінених факторів успіху для щасливого, довгого життя є хороші соціальні контакти. Причому в реальному житті, а не в інтернеті.