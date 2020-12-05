Кожен фанат саги "Зоряні війни" мріяв мати власну копію світлового меча Люка Скайвокера. Можна, звичайно ж, придбати собі сувенірний меч, а можна піти шляхом справжнього руйнівника міфів Адама Севіджа. Він, власне, створив точну копію меча Люка. І зробив він її усього за день. Дивися на Men 24, як йому це вдалося!

Світловий меч Люка Скайвокера – справжня реліквія, про яку мріє кожен фанат "Зоряних воєн". Адам Севідж, котрого ми знаємо завдяки божевільному шоу "Руйнівники міфів", уже володіє таким. Дивися на Men 24, як відбувався процес створення справжньої галактичної зброї!

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Виявляється, відео Севіджа на YouTube – не перший раз, коли він робить меч Люка. Фактично він зробив свій перший екземпляр ще у середині 1990-х після відвідування виставки Lucasfilm.

Якщо вірити відео, то меч він зробив під час обідніх перерв між зйомками "Руйнівників міфів". Завдяки шоу та розповіді про божевільну витівку кілька тижнів тому підписники Адама попросили зробити ще один меч "з нуля" у своїй серії One Day Builds. І знаєш, він погодився!



На створення меча Адам Севідж витратив 1 день / скриншот з відео

Щоб побудувати нову копію, Севідж вирішив не використовувати усі точні розміри та деталі світлового меча Скайвокера, до яких він тепер може отримати доступ. Замість цього він конструює зброю так само як і у 90-х: просто по фотографії, використовуючи розміри й інформацію, яку він може знайти на аукціонних сайтах.

Але чи зміг Севідж відтворити точну копію світлового меча Люка Скайвокера, який він зробив у 90-х? Дивився відео до кінця, аби дізнатися!

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