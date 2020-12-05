Фанаты "Звездных войн" оценят: Адам Сэвидж создал копию светового меча Люка Скайуокера
Каждый фанат саги "Звездные войны" мечтал иметь собственную копию светового меча Люка Скайуокера. Можно, конечно же, приобрести себе сувенирный меч, а можно пойти по пути настоящего разрушителя мифов Адама Сэвиджа. Он, собственно, создал точную копию меча Люка. И сделал ее всего за день. Смотри на Men 24, как ему это удалось!
Световой меч Люка Скайуокера – настоящая реликвия, о которой мечтает каждый фанат "Звездных войн". Адам Сэвидж, которого мы знаем благодаря безумному шоу "Разрушители мифов", уже обладает таким. Смотри на Men 24, как происходил процесс создания настоящей галактического оружия!
Ранее Инженерам удалось создать настоящий световой меч из "Звездных войн" и протестировать его: потрясающее видео
Оказывается, видео Сэвиджа на YouTube – не первый раз, когда он делает меч Люка. Фактически он сделал свой первый экземпляр еще в середине 1990-х после посещения выставки Lucasfilm.
Если верить видео, то меч он сделал во время обеденных перерывов между съемками "Разрушителей мифов". Благодаря шоу и рассказам о сумасшедшей выходке несколько недель назад подписчики Адама попросили сделать еще один меч "с нуля" в своей серии One Day Builds. И знаешь, он согласился!
На создание меча Адам Сэвидж потратил 1 день / скриншот с видео
Чтобы построить новую копию, Сэвидж решил не использовать все точные размеры и детали светового меча Скайвокера, к которым он теперь может получить доступ. Вместо этого он конструирует оружие так же как и в 90-х: просто по фотографии, используя размеры и информацию, которую он может найти на аукционных сайтах.
Но смог ли Сэвидж воспроизвести точную копию светового меча Люка Скайуокера, который он сделал в 90-х? Смотр видео до конца, чтобы узнать!
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