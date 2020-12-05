Каждый фанат саги "Звездные войны" мечтал иметь собственную копию светового меча Люка Скайуокера. Можно, конечно же, приобрести себе сувенирный меч, а можно пойти по пути настоящего разрушителя мифов Адама Сэвиджа. Он, собственно, создал точную копию меча Люка. И сделал ее всего за день. Смотри на Men 24, как ему это удалось!

Световой меч Люка Скайуокера – настоящая рели квия, о которой мечтает каждый фанат "Звездных войн". Адам Сэвидж, которого мы знаем благодаря безумному шоу "Разрушители мифов", уже обладает таким. Смотри на Men 24 , как происходил процесс создания настоящей галактического оружия!

Ранее Инженерам удалось создать настоящий световой меч из "Звездных войн" и протестировать его: потрясающее видео

Оказывается, видео Сэвиджа на YouTube – не первый раз, когда он делает меч Люка. Фактически он сделал свой первый экземпляр еще в середине 1990-х после посещения выставки Lucasfilm.

Если верить видео, то меч он сделал во время обеденных перерывов между съемками "Разрушителей мифов". Благодаря шоу и рассказам о сумасшедшей выходке несколько недель назад подписчики Адама попросили сделать еще один меч "с нуля" в своей серии One Day Builds. И знаешь, он согласился!



На создание меча Адам Сэвидж потратил 1 день / скриншот с видео

Чтобы построить новую копию, Сэвидж решил не использовать все точные размеры и детали светового меча Скайвокера, к которым он теперь может получить доступ. Вместо этого он конструирует оружие так же как и в 90-х: просто по фотографии, используя размеры и информацию, которую он может найти на аукционных сайтах.

Но смог ли Сэвидж воспроизвести точную копию светового меча Люка Скайуокера, который он сделал в 90-х? Смотр видео до конца, чтобы узнать!