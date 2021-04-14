Соблазнительная Адель Асанти, бывшая участница реалити "Холостяк", а также порнозвезда в прошлом, изрядно взбудоражила пользователей сети. На этот раз Настя снялась в соблазнительном образе, который не оставил ни одного ее подписчика равнодушным. Наслаждайся порцией красоты от Адель Асанти на Men 24!

Несмотря на то, что Адель Асанти завершила карьеру порноактрисы, она все равно продолжает эпатировать своих подписчиков. Она регулярно делится с ними соблазнительными фотографиями, которые набирают тысячи лайков, а также множество комментариев.

Тебе понравится Сексуальная украинская актриса надела жакет на голое тело: горячее фото 18+

На одном из последних постов Настя позирует в роскошном черном платье, которая выигрышно подчеркивает соблазнительные формы красавицы. И хотя она не продолжила свое участие в проекте"Холостяк", это не помешало ей стать еще более популярной в сети. Неудивительно, что за Адель с каждым днем ​​теперь следит все больше людей.

Фанаты 24-летней звезды сети буквально засыпали красавицу комплиментами, воспевая ее тело:

"Сколько страсти";

"Шикарна";

"Красотка";

"Эротически";

"Чрезвычайно соблазнительная";

"Замечательное фото".

Наслаждайся Откровенная американская модель едва вместила грудь в крошечном купальнике: горячее фото 18+