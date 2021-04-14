Бывшая украинская порнозвезда взбудоражила сеть соблазнительным образом: горячее фото
Соблазнительная Адель Асанти, бывшая участница реалити "Холостяк", а также порнозвезда в прошлом, изрядно взбудоражила пользователей сети. На этот раз Настя снялась в соблазнительном образе, который не оставил ни одного ее подписчика равнодушным. Наслаждайся порцией красоты от Адель Асанти на Men 24!
Источник:инстаграм Адель Асанти
Несмотря на то, что Адель Асанти завершила карьеру порноактрисы, она все равно продолжает эпатировать своих подписчиков. Она регулярно делится с ними соблазнительными фотографиями, которые набирают тысячи лайков, а также множество комментариев.
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На одном из последних постов Настя позирует в роскошном черном платье, которая выигрышно подчеркивает соблазнительные формы красавицы. И хотя она не продолжила свое участие в проекте"Холостяк", это не помешало ей стать еще более популярной в сети. Неудивительно, что за Адель с каждым днем теперь следит все больше людей.
Фанаты 24-летней звезды сети буквально засыпали красавицу комплиментами, воспевая ее тело:
- "Сколько страсти";
- "Шикарна";
- "Красотка";
- "Эротически";
- "Чрезвычайно соблазнительная";
- "Замечательное фото".
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Адель Асанти однозначно заслуживает не только на твой лайк, но и подписку. Так ты не пропускать порцию горяченького от бывшей украинской порноактрисы.
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