У фільмі Саймон Лєваєв представлений заможною людиною, одягненою в екстравагантний одяг. Але це все ілюзія. Ясна річ, багаті люди необов'язково одягаються як головний герой фільму "Аферист із Tinder". Ми ж підкинемо тобі кілька порад, які допоможуть не нагадувати відомого шахрая в мережі.
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1. Відмовся від одягу з логотипами
- Саймон Лєваєв любить одяг з логотипами найрозкішніших брендів. Це одна з його хитрощів: дістатися до суті та дати зрозуміти, що він носить дорогий одяг.
Немає нічого поганого у тому, щоб носити одяг з логотипами. Але варто розуміти, що ти не повинен нагадувати рекламний банер. Якщо ж ти вже й носиш вбрання з логотипом, то потурбуйся про те, щоб ти не був обвішаний ними з ніг до голови. Шарфа з логотипами або футболки буде достатньо. Більше не треба!
Віддай перевагу одягу без величезних логотипів / Фото Andrew Neel
2. Вибір ременя має вирішальне значення
Багато чоловіків люблять ремені, тому при покупці важливо зробити правильний вибір. Дизайнерські ремені є дуже популярними та відносно недорогими аксесуарами. Проте важливо розуміти, що не завжди такі ремені ідеально доповнюють твій образ.
- Ми рекомендуємо віддати перевагу ременю, який не притягуватиме до себе максимум уваги. Нехай це буде модель зі стриманим дизайном.
3. Уникай надто тісного одягу
Чесно кажучи, носити одяг, який повністю обтягує, – уже неактуально. В "Аферисті із Tinder" Саймон Лєваєв часто носить надто тісний одяг, що створює у людей відчуття зайвого стилю. Тобі ж важливо підбирати вбрання з правильною посадкою. Також варто розуміти, що одяг повинен відповідати твоєму розміру та тілобудові.
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Крім пунктів, згаданих вище, важливо, щоб ти інвестував в одяг з розумом. Ти можеш почати з сумок, взуття й аксесуарів. Усе це можна носити роками, отримуючи задоволення від цього. Ба більше, це ті речі, які не втрачають своєї актуальності з часом, а також стають вінтажними.
У твоєму гардеробі однозначно мають бути краватки, хустинки, шарфи. Їх легко поєднувати з різним вбранням, що дозволяє завжди виглядати стильно. Що ж стосується логотипів, то краще вибирати речі з невеликим логотипом, а не одяг з монограмою бренду.
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Наостанок лови один хороший варіант – поєднуй дизайнерський одяг з доступнішим вбранням. Це маленька хитрість, яка дозволить тобі бути на висоті, але не нагадувати цього самого "Афериста із Tinder".