У фільмі Саймон Лєваєв представлений заможною людиною, одягненою в екстравагантний одяг. Але це все ілюзія. Ясна річ, багаті люди необов'язково одягаються як головний герой фільму "Аферист із Tinder". Ми ж підкинемо тобі кілька порад, які допоможуть не нагадувати відомого шахрая в мережі.

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1. Відмовся від одягу з логотипами

Саймон Лєваєв любить одяг з логотипами найрозкішніших брендів. Це одна з його хитрощів: дістатися до суті та дати зрозуміти, що він носить дорогий одяг.

Немає нічого поганого у тому, щоб носити одяг з логотипами. Але варто розуміти, що ти не повинен нагадувати рекламний банер. Якщо ж ти вже й носиш вбрання з логотипом, то потурбуйся про те, щоб ти не був обвішаний ними з ніг до голови. Шарфа з логотипами або футболки буде достатньо. Більше не треба!



Віддай перевагу одягу без величезних логотипів / Фото Andrew Neel

2. Вибір ременя має вирішальне значення

Багато чоловіків люблять ремені, тому при покупці важливо зробити правильний вибір. Дизайнерські ремені є дуже популярними та відносно недорогими аксесуарами. Проте важливо розуміти, що не завжди такі ремені ідеально доповнюють твій образ.

Ми рекомендуємо віддати перевагу ременю, який не притягуватиме до себе максимум уваги. Нехай це буде модель зі стриманим дизайном.

3. Уникай надто тісного одягу

Чесно кажучи, носити одяг, який повністю обтягує, – уже неактуально. В "Аферисті із Tinder" Саймон Лєваєв часто носить надто тісний одяг, що створює у людей відчуття зайвого стилю. Тобі ж важливо підбирати вбрання з правильною посадкою. Також варто розуміти, що одяг повинен відповідати твоєму розміру та тілобудові.

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Крім пунктів, згаданих вище, важливо, щоб ти інвестував в одяг з розумом. Ти можеш почати з сумок, взуття й аксесуарів. Усе це можна носити роками, отримуючи задоволення від цього. Ба більше, це ті речі, які не втрачають своєї актуальності з часом, а також стають вінтажними.

У твоєму гардеробі однозначно мають бути краватки, хустинки, шарфи. Їх легко поєднувати з різним вбранням, що дозволяє завжди виглядати стильно. Що ж стосується логотипів, то краще вибирати речі з невеликим логотипом, а не одяг з монограмою бренду.

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Наостанок лови один хороший варіант – поєднуй дизайнерський одяг з доступнішим вбранням. Це маленька хитрість, яка дозволить тобі бути на висоті, але не нагадувати цього самого "Афериста із Tinder".