В фильме Саймон Леваев представлен состоятельным человеком, одетым в экстравагантную одежду. Но это иллюзия. Конечно, богатые люди необязательно одеваются как главный герой фильма "Аферист из Tinder". Мы подкинем тебе несколько советов, которые помогут не напоминать известного мошенника в сети.

Стоит внимания Качественная – не замерзает: разрушаем этот и другие популярные мифы о водке

1. Откажись от одежды с логотипами

Саймон Леваев любит одежду с логотипами роскошных брендов. Это одна из его уловок: добраться до сути и дать понять, что он носит дорогую одежду.

Нет ничего плохого для того, чтобы носить одежду с логотипами. Но следует понимать, что ты не должен напоминать рекламный баннер. Если же ты уже носишь наряды с логотипом, то позаботься о том, чтобы ты не был увешен ими с ног до головы. Шарфа с логотипами или футболки будет достаточно. Больше не нужно!



Предпочитай одежду без огромных логотипов / Фото Andrew Neel

2. Выбор ремня имеет решающее значение

Многие мужчины любят ремни, поэтому при покупке важно сделать верный выбор. Дизайнерские ремни очень популярны и относительно недорогие аксессуары. Однако важно понимать, что не всегда такие ремни совершенно дополняют твой образ.

Мы рекомендуем отдать предпочтение ремню, который не будет притягивать к себе максимум внимания. Пусть это будет модель со сдержанным дизайном.

3. Избегай слишком тесной одежды

Честно говоря, носить полностью обтягивающую одежду – уже неактуально. В "Аферисте из Tinder" Саймон Леваев часто носит слишком тесную одежду, что создает у людей чувство лишнего стиля. Тебе же важно подбирать наряды с правильной посадкой. Также следует понимать, что одежда должна соответствовать твоему размеру и телосложению.

Аферист из Tinder, смотри онлайн трейлер фильма от Netflix:

Помимо пунктов, упомянутых выше, важно, чтобы ты инвестировал в одежду с умом. Ты можешь начать с сумок, обуви и аксессуаров. Все это можно носить годами, получая удовольствие от этого. Более того, это те вещи, которые не теряют своей актуальности со временем, а также становятся винтажными.

В твоем гардеробе однозначно должны быть галстуки, платки, шарфы. Их легко сочетать с разными нарядами, что позволяет всегда выглядеть стильно. Что касается логотипов, то лучше выбирать вещи с небольшим логотипом, а не одежду с монограммой бренда.

Это интересно Эксперты назвали 6 модных привычек, делающих каждого мужчину привлекательным