Актриса Сальма Гаєк не втомлюється нагадувати про те, що вік – лише цифри. Тому не дивно, що на її інстаграмі регулярно з'являються кадри, на яких вона позує у спокусливих образах. Так, на свій 55-й день народження актриса виклала фото, на якому позує у купальнику.
Варте уваги Nemiroff став офіційним партнером української місії на Місяць: коли вона відбудеться
За добу фото зібрало понад мільйон лайків. Були її підписники ще й максимально щедрими на коментарі. Тож традиційно залишаємо для тебе найкращі з них:
- "Ви змушуєте 55 мати неймовірний вигляд";
- "Моя улюблена";
- "Яка ж ти красива";
- "Я люблю тебе, Сальма";
- "З Днем народження, сексуальна Сальма";
- "Приголомшлива";
- "Я в захваті від тебе";
- "Тобі дуже личить цей купальник".
Сальма Гаєк виклала у свій день народження фото у купальнику / Фото з інстаграму Гаєк
Тобі сподобається Модель Аліна Байкова знялася топлес для глянцю
Ми теж долучаємося до вітань Сальми Гаєк, хоч і з запізненням. А ще закликаємо тебе підписатися на неймовірну 55-річну актрису. Це дозволить тобі одним з перших насолоджуватися гарячими фото красуні!