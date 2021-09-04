Актриса Сальма Гаєк не втомлюється нагадувати про те, що вік – лише цифри. Тому не дивно, що на її інстаграмі регулярно з'являються кадри, на яких вона позує у спокусливих образах. Так, на свій 55-й день народження актриса виклала фото, на якому позує у купальнику.

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За добу фото зібрало понад мільйон лайків. Були її підписники ще й максимально щедрими на коментарі. Тож традиційно залишаємо для тебе найкращі з них:

"Ви змушуєте 55 мати неймовірний вигляд";

"Моя улюблена";

"Яка ж ти красива";

"Я люблю тебе, Сальма";

"З Днем народження, сексуальна Сальма";

"Приголомшлива";

"Я в захваті від тебе";

"Тобі дуже личить цей купальник".



Сальма Гаєк виклала у свій день народження фото у купальнику / Фото з інстаграму Гаєк

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Ми теж долучаємося до вітань Сальми Гаєк, хоч і з запізненням. А ще закликаємо тебе підписатися на неймовірну 55-річну актрису. Це дозволить тобі одним з перших насолоджуватися гарячими фото красуні!