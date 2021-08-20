На фото, яке миттєво розбурхало користувачів мережі, Катаріна Мазепа позує у білизні на фоні ліжка. Доповнюють спокусливий образ босоніжки на шпильці. Вони, до слова, роблять ніжки красуні ще довшими.
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Не дивно, що кадр австрійської моделі надзвичайно сильно сподобався її підписникам. Вони були щедрими не лише на лайки, а й на коментарі. Традиційно лови найкращі з них:
- "Надзвичайний профіль";
- "Приголомшлива";
- "Ти абсолютно неймовірна";
- "Сексуальна богиня";
- "Найкрасивіша жінка на планеті";
- "Розкішна королева";
- "Яка ж ти гаряча";
- "Ти – дівчина, про яку можна лише мріяти";
- "Я люблю тебе".
Катаріна Мазепа знялася у розкішній спідній білизні / Фото з інстаграму Мазепи
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