На фото, яке миттєво розбурхало користувачів мережі, Катаріна Мазепа позує у білизні на фоні ліжка. Доповнюють спокусливий образ босоніжки на шпильці. Вони, до слова, роблять ніжки красуні ще довшими.

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Не дивно, що кадр австрійської моделі надзвичайно сильно сподобався її підписникам. Вони були щедрими не лише на лайки, а й на коментарі. Традиційно лови найкращі з них:

  • "Надзвичайний профіль";
  • "Приголомшлива";
  • "Ти абсолютно неймовірна";
  • "Сексуальна богиня";
  • "Найкрасивіша жінка на планеті";
  • "Розкішна королева";
  • "Яка ж ти гаряча";
  • "Ти – дівчина, про яку можна лише мріяти";
  • "Я люблю тебе".

Катаріна Мазепа знялася у спідній білизні
Катаріна Мазепа знялася у розкішній спідній білизні / Фото з інстаграму Мазепи

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