Цього разу Аліна Байкова знялася у трусиках від купальника, а от зверху вирішила обійтися лише шовковою хустиною, яка прикриває її голову. Що стосується бюсту моделі, то він прихований за стильним поясом. Таке сміливе комбінування речей надзвичайно сподобалося підписникам української моделі!

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"Поговорімо про стиль", – написала вона під публікацією.

Підписники моделі вирішили не лише засипати її лайками, а й були максимально щедрими на коментарі. Традиційно лови найкращі з них:

"Вогонь";

"Люблю тебе";

"Чарівне тіло, крихітко";

"Вау, сексуальна матуся";

"У мене відняло мову";

"На стилі";

"Тепер я бачив усе";

"Аліна, це дуже красиво";

"Не для вас квіточка виросла";

"Це дуже стильно";

"А куди це ми так зібралися?".



Аліна Байкова прикрила голі груди ременем / Фото з інстаграму Байкової

Спокусливий образ Аліни Байкової не на жарт розбурхав користувачів мережі. Ми ж закликаємо підписатися на українську модель, щоб не пропустити порцію гаряченького від неї!

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