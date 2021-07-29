На этот раз Алина Байкова снялась в трусиках от купальника, а вот сверху решила обойтись только шелковым платком, прикрывающим ее голову. Что касается бюста модели, то он скрыт за стильным поясом. Такое смелое комбинирование вещей чрезвычайно понравилось подписчикам украинской модели!

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"Поговорим о стиле", – написала она под публикацией.

Подписчики модели решили не только засыпать ее лайками, но и были максимально щедрыми на комментарии. Традиционно лови лучшие из них:

"Огонь";

"Люблю тебя";

"Волшебное тело, крошка";

"Вау, сексуальная мамочка";

"У меня отняло язык";

"На стиле"

"Теперь я видел все";

"Алина, это очень красиво";

"Не для вас цветочек вырос";

"Это очень стильно";

"А куда это мы так собрались?".



Алина Байкова прикрыла голую грудь ремнем / Фото с инстаграма Байковой

Соблазнительный образ Алины Байковой не на шутку взбудоражил пользователей сети. Мы же призываем подписаться на украинском модель, чтобы не пропустить порцию горяченького от нее!