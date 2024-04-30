Ось 3 міцні алкогольні коктейлі для ідеального сніданку вихідного дня

Що потрібно враховувати у виборі коктейлів на сніданок? Подумай, які смаки тобі подобаються і з якими продуктами на сніданок ти будеш поєднувати коктейль.

Якщо любиш поєднання гострого та солоного, Кривава Мері – чудовий вибір. Якщо тобі більше до вподоби фрукти та солодке, то Мімоза чудово підійде, а от якщо тобі потрібна додаткова порція кофеїну, то готуй Ірландську каву (як – прочитаєш нижче).

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Також важливо мати свіжі інгредієнти. Зокрема, коли це можливо, використовуй свіжовичавлений сік. Різниця у смаку між свіжовичавленим та пляшковим або консервованим соком вкрай відчутна.

Ірландська кава

Основний алкоголь – ірландське віскі, подають гарячим у горнятку для кави. Складники нагрівають, але не кип'ятять. Вершки кладуть на готовий напій.

Цей зігрівальний кофеїновий солодкий коктейль з додаванням п'янкого віскі – класичний для сніданку. Винайдений холодними зимовими місяцями 1943 року Джо Шеріданом, шеф-кухарем кав'ярні на авіабазі Фойнс (нині аеропорт Шеннон) в графстві Клер, Ірландія. За легендою, напій створений, коли кілька мандрівників попросили Шерідана додати до їхньої кави смаку з допомогою ірландського віскі.

Складники:

2 частини ірландського віскі.

1,5 частини свіжих вершків.

1 чайна ложка коричневого цукру.

4 частини гарячої кави.

Текіла Санрайз

Основний алкоголь – текіла, складники не збовтують, подають з льодом, прикрашають вишнею, часточкою апельсина. Посуд – склянка Коллінз.

Якщо ти ніколи не куштував Tequila Sunrise з беконом, яєчнею та смаженою картоплею, то багато втратив. Коктейль роблять з текіли, свіжовичавленого апельсинового соку та додаткового інгредієнта, який надає напою багряного кольору заходу сонця – гренадинового сиропу. Вперше напій з'явився у 1930-х в Арізоні, але набув масової популярності у 1970-х роках.

Складники:

3 частини текіли.

1 частина гренадинового сиропу.

6 частин апельсинового соку.

Том Коллінз

Основний алкоголь – джин, подають з льодом, стандартний гарнір – часточка лимона, вишня Мараскіно, посуд – склянка Коллінз.

Ти можеш подумати, що джин не можна пити на сніданок, але це абсолютно не так. Трав'яні та ботанічні аромати ідеально підходять для ранку. Особливо це стосується класичного Tom Collins. Цей напій настільки ж освіжаючий і ароматний, наскільки й простий у приготуванні. Хоча його справжнє походження (як і багатьох класичних коктейлів) трохи загадкове, вперше він з'явився у книзі Джеррі Томаса "Посібник бармена" у 1876 році.

Складники: