Если любишь сочетание острого и соленого, Кровавая Мери – отличный выбор. Если тебе больше нравится фрукты и сладкое, то Мимоза отлично подойдет, а вот если тебе нужна дополнительная порция кофеина, то готовь Ирландский кофе (как – прочтешь ниже).
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Также важно иметь свежие ингредиенты. В частности, когда это возможно, используй свежевыжатый сок. Разница во вкусе между свежевыжатым и бутылочным или консервированным соком крайне ощутима.
Ирландский кофе
Основной алкоголь – ирландское виски, подают горячим в чашку для кофе. Составляющие нагревают, но не кипятят. Сливки кладут на готовый напиток.
Составляющие:
- 2 части ирландского виски.
- 1,5 части свежих сливок.
- 1 чайная ложка коричневого сахара.
- 4 части горячего кофе.
Текила Санрайз
Основной алкоголь – текила, составляющие не взбалтывают, подают со льдом, украшают вишней, долькой апельсина. Посуда – стакан Коллинз.
Составляющие:
- 3 части текилы.
- 1 часть гренадинового сиропа.
- 6 частей апельсинового сока.
Том Коллинз
Основной алкоголь – джин, подают со льдом, стандартный гарнир – долька лимона, вишня Мараскино, посуда – стакан Коллинз.
Составляющие:
- 3 части джина.
- 2 части свежевыжатого лимонного сока.
- 1 часть сахарного сиропа.
- 4 части газировки.