Если любишь сочетание острого и соленого, Кровавая Мери – отличный выбор. Если тебе больше нравится фрукты и сладкое, то Мимоза отлично подойдет, а вот если тебе нужна дополнительная порция кофеина, то готовь Ирландский кофе (как – прочтешь ниже).

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Также важно иметь свежие ингредиенты. В частности, когда это возможно, используй свежевыжатый сок. Разница во вкусе между свежевыжатым и бутылочным или консервированным соком крайне ощутима.

Ирландский кофе

Основной алкоголь – ирландское виски, подают горячим в чашку для кофе. Составляющие нагревают, но не кипятят. Сливки кладут на готовый напиток.

Составляющие:

  • 2 части ирландского виски.
  • 1,5 части свежих сливок.
  • 1 чайная ложка коричневого сахара.
  • 4 части горячего кофе.

Текила Санрайз

Основной алкоголь – текила, составляющие не взбалтывают, подают со льдом, украшают вишней, долькой апельсина. Посуда – стакан Коллинз.

Составляющие:

  • 3 части текилы.
  • 1 часть гренадинового сиропа.
  • 6 частей апельсинового сока.

Том Коллинз

Основной алкоголь – джин, подают со льдом, стандартный гарнир – долька лимона, вишня Мараскино, посуда – стакан Коллинз.

Составляющие:

  • 3 части джина.
  • 2 части свежевыжатого лимонного сока.
  • 1 часть сахарного сиропа.
  • 4 части газировки.