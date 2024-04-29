Коктейлі для сніданку є на будь-який смак. Однак важливо пам'ятати, що так розпочати можна тільки вихідний день, щоб не завдати шкоди своїй роботі. Ба й загалом – пити треба з розумом.
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Які ж коктейлі найкращі на сніданок? Найпопулярнішим вважають Мімозу, найкращим проти похмілля – Криваву Мері, а найстильнішим, звісно, Персиковий Белліні.
Кривава Мері
Основний алкоголь – горілка, наливати слід у хайбол поверх льоду. Прикрашати – стеблом селери або огірочком.
Складники:
- 3 частини горілки.
- 1 частина лимонного соку.
- 6 частин томатного соку.
- Перець, сіль, табаско.
- Вустерський соус.
Мімоза
Основний алкоголь – шампанське. Подають у фужері, складники перемішують, але не збовтують. Додають для прикраси вишню чи полуницю.
Складники (добре охолоджені):
- 1 частина шампанського
- 1 частина апельсинового соку
Персиковий Белліні
Основний алкоголь – просеко, подають без льоду, посуд для напою – фужер для шампанського. Складники акуратно перемішують. Прикрашають білими персиками.
Складники:
- 2 частини свіжого персикового пюре.
- 4 частини просеко.