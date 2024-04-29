Коктейлі для сніданку є на будь-який смак. Однак важливо пам'ятати, що так розпочати можна тільки вихідний день, щоб не завдати шкоди своїй роботі. Ба й загалом – пити треба з розумом.

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Які ж коктейлі найкращі на сніданок? Найпопулярнішим вважають Мімозу, найкращим проти похмілля – Криваву Мері, а найстильнішим, звісно, Персиковий Белліні.

Кривава Мері

Основний алкоголь – горілка, наливати слід у хайбол поверх льоду. Прикрашати – стеблом селери або огірочком.

Цікаво знати. Немає відомішого коктейлю для сніданку, ніж культова Кривава Мері. Це ще один напій, який демонструє універсальність горілки, до якої додають томатний сік, гострий соус, перець, лимонний сік, різні спеції та інше (вдома можна легко змішувати різні інгредієнти, щоб додати до напою свою родзинку). Легенда свідчить, що версію напою винайшов бармен Фернандо "Піт" Петіо в 1921 році в барі Harry's New York у Парижі, і він же приніс цей рецепт до нью-йоркського готелю St. Regis в 1934 році.

Складники:

3 частини горілки.

1 частина лимонного соку.

6 частин томатного соку.

Перець, сіль, табаско.

Вустерський соус.

Мімоза

Основний алкоголь – шампанське. Подають у фужері, складники перемішують, але не збовтують. Додають для прикраси вишню чи полуницю.

Цікаво знати. Можливо, найпопулярніший коктейль для сніданку. Це солодкий, ігристий коктейль з шампанського (або будь-якого іншого ігристого вина) і свіжовичавленого апельсинового соку. Походить, природно, з Франції. Вперше представлений барменом Френком Маєром у паризькому готелі "Рітц" у 1925 році. Назву отримав від рослини мімози, що має яскраво-жовті пелюстки.

Складники (добре охолоджені):

1 частина шампанського

1 частина апельсинового соку

Персиковий Белліні

Основний алкоголь – просеко, подають без льоду, посуд для напою – фужер для шампанського. Складники акуратно перемішують. Прикрашають білими персиками.

Цікаво знати. Персиковий Белліні – шипучий, хрусткий, солодкий коктейль. Його готують із просеко (італійське ігристе вино) та персикового нектару або пюре. Цей вічний коктейль для пізнього сніданку вперше створений туманним спекотним літом 1948 року в барі Harry's у Венеції барменом Джузеппе Чіпріані. Назву отримав завдяки яскравому, пастельному, оранжево-рожевому відтінку – це була данина стилю венеційського художника епохи Відродження Джованні Белліні.

Складники: