Коктейлі для сніданку є на будь-який смак. Однак важливо пам'ятати, що так розпочати можна тільки вихідний день, щоб не завдати шкоди своїй роботі. Ба й загалом – пити треба з розумом.

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Які ж коктейлі найкращі на сніданок? Найпопулярнішим вважають Мімозу, найкращим проти похмілля – Криваву Мері, а найстильнішим, звісно, Персиковий Белліні.

Кривава Мері

Основний алкоголь – горілка, наливати слід у хайбол поверх льоду. Прикрашати – стеблом селери або огірочком.

Складники:

  • 3 частини горілки.
  • 1 частина лимонного соку.
  • 6 частин томатного соку.
  • Перець, сіль, табаско.
  • Вустерський соус.

Мімоза

Основний алкоголь – шампанське. Подають у фужері, складники перемішують, але не збовтують. Додають для прикраси вишню чи полуницю.

Складники (добре охолоджені):

  • 1 частина шампанського
  • 1 частина апельсинового соку

Персиковий Белліні

Основний алкоголь – просеко, подають без льоду, посуд для напою – фужер для шампанського. Складники акуратно перемішують. Прикрашають білими персиками.

Складники:

  • 2 частини свіжого персикового пюре.
  • 4 частини просеко.