Якщо любиш поєднання гострого та солоного, Кривава Мері – чудовий вибір. Якщо тобі більше до вподоби фрукти та солодке, то Мімоза чудово підійде, а от якщо тобі потрібна додаткова порція кофеїну, то готуй Ірландську каву (як – прочитаєш нижче).

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Також важливо мати свіжі інгредієнти. Зокрема, коли це можливо, використовуй свіжовичавлений сік. Різниця у смаку між свіжовичавленим та пляшковим або консервованим соком вкрай відчутна.

Ірландська кава

Основний алкоголь – ірландське віскі, подають гарячим у горнятку для кави. Складники нагрівають, але не кип'ятять. Вершки кладуть на готовий напій.

Складники:

  • 2 частини ірландського віскі.
  • 1,5 частини свіжих вершків.
  • 1 чайна ложка коричневого цукру.
  • 4 частини гарячої кави.

Текіла Санрайз

Основний алкоголь – текіла, складники не збовтують, подають з льодом, прикрашають вишнею, часточкою апельсина. Посуд – склянка Коллінз.

Складники:

  • 3 частини текіли.
  • 1 частина гренадинового сиропу.
  • 6 частин апельсинового соку.

Том Коллінз

Основний алкоголь – джин, подають з льодом, стандартний гарнір – часточка лимона, вишня Мараскіно, посуд – склянка Коллінз.

Складники:

  • 3 частини джину.
  • 2 частини свіжовичавленого лимонного соку.
  • 1 частина цукрового сиропу.
  • 4 частини газованої води.