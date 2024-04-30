Якщо любиш поєднання гострого та солоного, Кривава Мері – чудовий вибір. Якщо тобі більше до вподоби фрукти та солодке, то Мімоза чудово підійде, а от якщо тобі потрібна додаткова порція кофеїну, то готуй Ірландську каву (як – прочитаєш нижче).
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Також важливо мати свіжі інгредієнти. Зокрема, коли це можливо, використовуй свіжовичавлений сік. Різниця у смаку між свіжовичавленим та пляшковим або консервованим соком вкрай відчутна.
Ірландська кава
Основний алкоголь – ірландське віскі, подають гарячим у горнятку для кави. Складники нагрівають, але не кип'ятять. Вершки кладуть на готовий напій.
Складники:
- 2 частини ірландського віскі.
- 1,5 частини свіжих вершків.
- 1 чайна ложка коричневого цукру.
- 4 частини гарячої кави.
Текіла Санрайз
Основний алкоголь – текіла, складники не збовтують, подають з льодом, прикрашають вишнею, часточкою апельсина. Посуд – склянка Коллінз.
Складники:
- 3 частини текіли.
- 1 частина гренадинового сиропу.
- 6 частин апельсинового соку.
Том Коллінз
Основний алкоголь – джин, подають з льодом, стандартний гарнір – часточка лимона, вишня Мараскіно, посуд – склянка Коллінз.
Складники:
- 3 частини джину.
- 2 частини свіжовичавленого лимонного соку.
- 1 частина цукрового сиропу.
- 4 частини газованої води.