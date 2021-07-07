На гарячому фото Альона Омович разом зі своїми подругами позує у відвертих купальниках. Певної пікантності кадру додає те, що одна з красунь зав'язує, чи то розв'язує, шнурочки трусиків на українській Кім Кардашян.

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"FIFA or UFC or GTA? Choose", – написала вона під постом. Цікаво, Альона Омович асоціює себе з UFC? Якщо так, то ми б з нею вийшли на октагон.

Не дивно, що за лічені години фотографія Альони Омович зібрала понад 30 тисяч лайків. Не обійшлося й без шаленої кількості коментарів. Традиційно лови найкращі з них:

"Надзвичайно гарячі";

"Сексуальні леді";

"Приголомшливі";

"Соковиті красуні";

"ВІА Гра";

"Які красуні. Я б вас познімала";

"Оце так спека".

Нам теж шалено подобається нове гаряче фото Альони Омович. Тож буквально закликаємо тебе поставити лайк, а також підписатися на красуню. Гарантуємо, що попереду ще дуже багато пікантних кадрів від української Кім Кардашян.

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