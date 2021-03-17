Американці зробили божевільний кастомний байк з двома двигунами: круті фото

Двигун – справжнє серце мотоцикла. І, звичайно ж, прихильникам двоколісних хотілося б мати значно більше "конячок" у своєму володінні. А як щодо того, щоб кататися містом на мотоциклі з відразу двома двигунами? Про такий проєкт ми розповімо тобі далі. Американці неабияк вразили нас не лише несподіваним компонуванням елементів, а й божевільним дизайном. Це треба бачити!

Макс Хазан, власник майстерні у Лос-Анджелесі, вирішив кинути собі божевільний виклик: він створив мотоцикл з відразу двома двигунами. Байк виглядає максимально футуристично!

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Клієнт повністю довірився майстрові, тож він зміг буквально робити все, що йому заманеться. Але Максу потрібен був час, щоб придумати концепцію двомоторного байка.

"Мені завжди подобається думати про щось унікальне. Якщо я збираюся витратити 6 місяців на роботу над чимось, я хочу, щоб у результаті це коштувало витрачених зусиль", – підкреслює Хазан.



В основу байка лягли два двигуни Velocette

Він зізнався, що ідея спала йому на думку, коли він знайшов один двигун Velocette MAC на eBay. Він відразу ж зрозумів, коли побачив форму кожухів двигуна, що можна зробити двомоторний байк. І він не буде схожий на жодний звичайний байк, що оснащується двома двигунами.

Подвоєний двигун MAC має об'єм 349 кубічних сантиметрів. Свого часу він розвивав чудову максимальну швидкість 120 кілометрів на годину. Другий двигун Макс придбав в Англії. Потім він додав чотириступеневу коробку передач Matchless. Дві силові установки в основному працюють незалежно, але пов'язані набором ременів. Останній ремінь двосторонній, тому він може одночасно обертати нагнітач Eaton TVS R410, ефектно вбиваючи двох зайців.



70-річні двигуни розвивають максимальну швидкість 120 кілометрів на годину

Двигуни також є елементами нестандартної рами, виготовленої вручну з хромованої сталі. Сапун кривошипа кожного двигуна прикріплений до самої рами в точках, де труби нахилені вниз.

Макс побудував передню підвіску з хромованої сталі з унікальним підходом до системи провідних важелів, в якій використовується єдиний індивідуальний амортизатор. Це саме по собі вражає, але його майже затьмарює інженерія, закладена в переднє колесо в стилі велосипеда.



Передню підвіску побудували з хромованої сталі

"Мені подобається придумувати нові ідеї по кожному проєкту. У них зазвичай є щось унікальне... але цей байк був божевільним від початку і до кінця", – додав Макс.

Заднє колесо також виготовлене з алюмінію, але має традиційніший дизайн. На перший погляд, воно не має гальм, але насправді чотиридюймовий ротор з нержавіючої сталі та плаваючий супорт встановлені усередині задньої зірочки.



Заднє колесо з алюмінію, а гальма в ньому приховані у зірочці

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Також немає осі або колісної гайки, про які можна було б говорити. Замість цього виготовлений на замовлення маятник складається з двох частин, які проходять крізь колесо. Натяг ланцюга регулюється ексцентриковим кулачком у точці повороту маятника. Бічний амортизатор від гірського велосипеда Fox з пневматичною підвіскою. Його очистили та відполірували.



Бічний амортизатор мотоцикла запозичений у гірського велосипеда

Як і слід було очікувати, весь гнучкий, плавний кузов Velocette виготовлений за індивідуальним замовленням. Його вручну виліпили з алюмінію, з мінімальною кількістю фарби та 12 шарами склеєної шкіри для сидіння. Лінії окреслені вихлопною трубою, яка зміїться вгору та під хвостовою частиною. Уважний погляд також помітить 2 кришки заливної горловини на паливному баку, тому що всередині нього також захований масляний резервуар.

Velocette настільки вузький, настільки красивий, а також абсолютно унікальний. Щоправда, потужність не карколомна: вона становить 50 кінських сил. Не варто забувати, що він оснащений 70-річними двигунами.



Потужність Velocette становить 50 кінських сил

І хоч на такому байку довго не покатаєшся, він однозначно привертає до себе максимум уваги. Сам же Макс рекомендує робити кожні 30 хвилин перерву, адже сидіння складно назвати зручним. Але кого цікавить практичність, якщо в гаражі може стояти такий красень!



На такому байку довго не поїздиш, але буде це ефектно

Усі фото Shaik Ridzwan

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