Двигатель – настоящее сердце мотоцикла. И, конечно же, поклонникам двухколесных хотелось бы иметь гораздо больше "лошадок" в своем владении. А как насчет того, чтобы кататься по городу на мотоцикле со сразу двумя двигателями? О таком проект мы расскажем тебе дальше. Американцы сильно поразили нас не только неожиданной компоновкой элементов, но и сумасшедшим дизайном. Это надо видеть!

Макс Хазан, владелец мастерской в ​​Лос-Анджелесе, решил бросить себе сумасшедший вызов: он создал мотоцикл со сразу двумя двигателями. Байк выглядит очень футуристически!

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Клиент полностью доверился мастеру, и он смог буквально делать все, что ему заблагорассудится. Но Максу нужно было время, чтобы придумать концепцию двухмоторного байка.

"Мне всегда нравится думать о чем-то уникальном. Если я собираюсь потратить 6 месяцев на работу над чем-то, я хочу, чтобы в итоге это стоило затраченных усилий", – подчеркивает Хазан.



В основу байка легли два двигателя Velocette

Он признался, что идея пришла ему в голову, когда он нашел один двигатель Velocette MAC на eBay. Он сразу же понял, когда увидел форму кожухов двигателя, что можно сделать двухмоторный байк. И он не будет похож ни на один обычный байк, что оснащается двумя двигателями.

Удвоенный двигатель MAC имеет объем 349 кубических сантиметров. В свое время он развивал великолепную максимальную скорость 120 километров в час. Второй двигатель Макс приобрел в Англии. Затем он добавил четырехступенчатую коробку передач Matchless. Две силовые установки в основном работают независимо, но связаны набором ремней. Последний ремень двусторонний, поэтому он может одновременно вращать нагнетатель Eaton TVS R410, эффектно убивая двух зайцев.



70-летние двигатели развивают максимальную скорость 120 километров в час

Двигатели также являются элементами нестандартной рамы, изготовленной вручную из хромированной стали. Сапун кривошипа каждого двигателя прикреплен к самой раме в точках, где трубы наклонены вниз.

Макс построил переднюю подвеску из хромированной стали с уникальным подходом к системе ведущих рычагов, в которой используется единый индивидуальный амортизатор. Это само по себе впечатляет, но его почти затмевает инженерия, заложенная в переднее колесо в стиле велосипеда.



Переднюю подвеску построили из хромированной стали

"Мне нравится придумывать новые идеи по каждому проекту. В них обычно есть что-то уникальное... но этот байк был сумасшедшим от начала и до конца", – добавил Макс.

Заднее колесо также изготовлено из алюминия, но имеет более традиционный дизайн. На первый взгляд, оно не имеет тормозов, но на самом деле четырехдюймовый ротор из нержавеющей стали и плавающий суппорт установленные внутри задней звездочки.



Заднее колесо из алюминия, а тормоза в нем скрытые в звездочке

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Также нет оси или колесной гайки, о которых можно было бы говорить. Вместо этого изготовленный на заказ маятник состоит из двух частей, проходящих сквозь колесо. Натяжение цепи регулируется эксцентриковым кулачком в точке поворота маятника. Боковой амортизатор от горного велосипеда Fox с пневматической подвеской. Его очистили и отполировали.



Боковой амортизатор мотоцикла позаимствован у горного велосипеда

Как и следовало ожидать, весь гибкий, плавный кузов Velocette изготовлен по индивидуальному заказу. Его вручную вылепили из алюминия, с минимальным количеством краски и 12 слоями склеенной кожи для сидения. Линии очерченные выхлопной трубой, которая змеится вверх и под хвостовой частью. Внимательный взгляд также заметит 2 крышки заливной горловины на топливном баке, потому что внутри него также спрятан масляный резервуар.

Velocette настолько узкий, настолько красивый, а также абсолютно уникален. Правда, мощность не сногсшибательная: она составляет 50 лошадиных сил. Не стоит забывать, что он оснащен 70-летним двигателями.



Мощность Velocette составляет 50 лошадиных сил

И хотя на таком байке долго не покатаешься, он однозначно привлекает к себе максимум внимания. Сам же Макс рекомендует делать каждые 30 минут перерыв, ведь сиденья сложно назвать удобным. Но кого интересует практичность, если в гараже может стоять такой красавец!



На таком байке долго не поездишь, но будет это эффектно

Все фото Shaik Ridzwan